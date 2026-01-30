Nijer Havalimanı'na Saldırı: Fransa ve Ortakları İddiası

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na gece düzenlenen saldırının arkasında Fransa, Fildişi Sahili ve Benin'in olduğunu iddia etti.

Nijer Haber Ajansının (ANP) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tiani, 28'i Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece saldırıya uğrayan Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na giderek incelemelerde bulundu.

Havalimanında bulunan askeri hava üssünü de ziyaret eden Tiani, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile toplantı yaptı.

Daha sonra basına açıklamalarda bulunan Tiani, havalimanında yaşanan saldırının "paralı askerler" tarafından yapıldığını belirterek bu askerlerin, son yıllarda Nijer'e karşı düşmanca tutumlarıyla bilinen bazı yabancı ülkeler tarafından desteklendiğini kaydetti.

Tiani, "Bu paralı askerlerin sponsorlarına, özellikle Emmanuel Macron (Fransa Cumhurbaşkanı), Patrice Talon (Benin Cumhurbaşkanı) ve Alassane Ouattara'ya (Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı) sesleniyoruz; onların havlamalarını yeterince dinledik, şimdi onlar da bizim kükrememizi dinleyecek." dedi.

Saldırının püskürtülmesinde "Rus ortakların" da önemli rol oynadığına dikkati çeken Tiani, "Güvenlik güçlerimizin tamamını ayrıca kendi sorumluluk alanlarını profesyonelce savunan Rus ortaklarımızı, sergiledikleri koordinasyon ve başarı nedeniyle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Savunma Bakanı Salifou Modi tarafından yapılan yazılı açıklamada da yaklaşık yarım saat süren saldırının farları kapalı motosikletlerle gelen saldırganlar tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 4 askerin yaralandığı, 20 saldırganın etkisiz hale getirildiği ve 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nijer medyası, etkisiz hale getirilen saldırganların arasında bir Fransız vatandaşının olduğunu iddia etti.

Havalimanı stratejik "Niamey 101 Hava Üssü'ne" de ev sahipliği yapıyor

Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında 28 Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece silah sesleri ve şiddetli patlamalar duyulmuştu.

Havalimanı yakınlarında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, duyulan silah seslerinin yanı sıra yol kenarında yanan çok sayıda araç görülmüştü.

Niamey'e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki havalimanı, daha önce ABD ve Fransız askerlerinin konuşlu olduğu "Niamey 101 Hava Üssü"ne de ev sahipliği yapıyor.

Üste 300 İtalyan askeri konuşlu bulunuyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de saldırının yaşandığı sırada bir İtalyan askerinin havalimanından ayrılmak üzere olduğu ve 3 askerin kendisine eşlik ettiğini söyledi.

Tajani, saldırı sırasında askerlerin, konuşlandıkları üsse dönemediklerini ve İtalyan'nın Niamey Büyükelçiliğine sığındıklarını, durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.

Havalimanında, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı'nın terörle mücadele amacıyla kurduğu ortak askeri gücün karargahının yanı sıra Rus paralı askerleri de bulunuyor.

Dünyanın en önemli uranyum üreticilerinden Nijer'in ihraç edeceği uranyum, havalimanında depolanıyor.