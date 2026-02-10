Nijerya'da Seçim Sonuçları Elektronik İletime Geçti

Nijerya Senatosu, seçim sonuçlarının sandık merkezlerinden Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na elektronik olarak iletilmesine ilişkin düzenlemeyi kabul etti.

Senato'da düzenlenen olağanüstü oturumda, Borno eyaletinden Senatör Tahir Monguno, seçim sonuçlarının sandık merkezlerinden Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun (INEC) Sonuç Görüntüleme Portalı'na (IREV) elektronik olarak iletilmesine ilişkin önerge sundu.

Monguno, Senato'da yaptığı konuşmada, değişikliğin halkın talepleri doğrultusunda ve yasaları halkın istekleriyle beklentilerinin yansıması haline getirmek amacıyla yapılacağını ifade etti.

Senato Başkanı Godswill Akpabio'nun önergeyi oylamaya sunmasının ardından yapılan oylamada, düzenleme kabul edildi.

Önergeye, Senato Azınlık Lideri Abba Moro da destek verdi.

Böylelikle, Senato, Seçim Yasası'nda değişikliğe giderek seçim sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesine izin verdi. Ancak düzenleme, internet altyapısında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik iletimi zorunlu kılmıyor.

Senato, 4 Şubat'ta Seçim Yasası'ndaki değişiklikleri madde madde ele alırken elektronik sonuç iletimine açıkça yer vermemesi nedeniyle kamuoyunda eleştirilmişti.

Ülkedeki 2022 Seçim Yasası'nın 60. maddesi, seçim sonuçlarının toplama merkezlerine iletilmesine imkan tanıyordu. Yapılan yeni değişiklikle söz konusu hüküm düzenlenmiş oldu.