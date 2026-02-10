Nijerya'da Seçim Sonuçları Elektronik İletime Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da Seçim Sonuçları Elektronik İletime Geçti

10.02.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya Senatosu, seçim sonuçlarının elektronik olarak iletilmesini kabul etti, ancak zorunlu kılmadı.

Nijerya Senatosu, seçim sonuçlarının sandık merkezlerinden Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na elektronik olarak iletilmesine ilişkin düzenlemeyi kabul etti.

Senato'da düzenlenen olağanüstü oturumda, Borno eyaletinden Senatör Tahir Monguno, seçim sonuçlarının sandık merkezlerinden Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun (INEC) Sonuç Görüntüleme Portalı'na (IREV) elektronik olarak iletilmesine ilişkin önerge sundu.

Monguno, Senato'da yaptığı konuşmada, değişikliğin halkın talepleri doğrultusunda ve yasaları halkın istekleriyle beklentilerinin yansıması haline getirmek amacıyla yapılacağını ifade etti.

Senato Başkanı Godswill Akpabio'nun önergeyi oylamaya sunmasının ardından yapılan oylamada, düzenleme kabul edildi.

Önergeye, Senato Azınlık Lideri Abba Moro da destek verdi.

Böylelikle, Senato, Seçim Yasası'nda değişikliğe giderek seçim sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesine izin verdi. Ancak düzenleme, internet altyapısında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik iletimi zorunlu kılmıyor.

Senato, 4 Şubat'ta Seçim Yasası'ndaki değişiklikleri madde madde ele alırken elektronik sonuç iletimine açıkça yer vermemesi nedeniyle kamuoyunda eleştirilmişti.

Ülkedeki 2022 Seçim Yasası'nın 60. maddesi, seçim sonuçlarının toplama merkezlerine iletilmesine imkan tanıyordu. Yapılan yeni değişiklikle söz konusu hüküm düzenlenmiş oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Seçim Sonuçları Elektronik İletime Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Borsa dolandırıcılığına dev darbe 40 kişi tutuklandı Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş

21:42
Gizemli Uçak Fotoğrafında Kimler Var Suudi İş Kadını ve BAE Diplomatı Ortaya Çıktı
Gizemli Uçak Fotoğrafında Kimler Var? Suudi İş Kadını ve BAE Diplomatı Ortaya Çıktı
20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
20:52
Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
20:25
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 21:52:27. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Seçim Sonuçları Elektronik İletime Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.