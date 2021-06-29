Nişantaşı SEM'den Psikoterapi Teknikleri Sertifika Programı - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Aya Psikoakademi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile yeni sertifika programlarının hayata geçirileceği duyuruldu.

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı SEM) ile Aya Psikoakademi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Nişantaşı Eğitim Vakfı kurucusu Dr. Levent Uysal ve Aya Psikoakademi Kurucusu Dr. Obengül Ejder tarafından imzalanan protokol kapsamında bütüncül psikoterapi, çocuk ve ergen psikoterapisi, oyun terapisi, aile ve evlilik terapisi, aile danışmanlığı eğitimi ve diğer psikoterapi tekniklerinin anlatılacağı uluslararası sertifika programlarının hayata geçirileceği kaydedildi.

'EĞİTİMDE DAİMA YENİLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ SAVUNACAĞIZ'

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'de gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Nişantaşı Eğitim Vakfı kurucusu Dr. Levent Uysal, "Dilerim ki, yetiştireceğimiz öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artar. Dr. Obengül Ejder ile daha nice başarılı işlere imza atacağız" dedi.

Uysal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Nişantaşı Üniversitesi olarak öğrencilerimizin daima en iyi koşullarda desteklenmesi vizyonuyla 11 yıldır eğitim veriyoruz. Dr. Obengül Ejder ve Aya Akademi iş birliği ile bu vizyonumuzu daha da ileri noktalara taşıma konusunda önemli bir adım daha attık. Alanında uzman öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

'TÜM RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİNİ DAVET EDİYORUZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Aya Psikoakademi Kurucusu Dr. Obengül Ejder ise "22 modül sürecek olan 'Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi' eğitiminin ilkini mayıs 2021 tarihinde Çocuk ve Ergenlerle Görüşme Teknikleri ve Psikoterapi Süreçleri Eğitimi ile başlatmış bulunmaktayız. Ekim ayında Bütüncül Oyun Terapisi sertifika programımız başlayacak şimdiden tüm ruh sağlığı profesyonellerini davet ediyoruz. Bu modüler eğitimin devamının gelmesi için büyük bir gururla Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliklerine devam edeceğiz" diye konuştu.

Nişantaşı SEM ve Aya Psikoakademi işbirliği ile düzenlenen eğitimlere, Psikiyatri uzmanları ve asistanları, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanları ve asistanları, aile hekimi uzmanları ve asistanları, psikoloji bölümü mezunları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları, sosyal hizmetler bölümü mezunları,yüksek psikiyatri hemşireliği mezunları, klinik psikoloji veya aile danışmanlığı yüksek lisansı yapmış olan çocuk gelişimi mezun uzmanlar ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilecekler.

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'de gerçekleşecek eğitimlerde, teorik ve pratik çalışmalarla sınavlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere International Accreditation & Certification Organisations (IACO) onaylı sertifika verilecek.