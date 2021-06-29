Üye Girişi
Nişantaşı SEM'den Psikoterapi Teknikleri Sertifika Programı - Son Dakika

Nişantaşı SEM'den Psikoterapi Teknikleri Sertifika Programı

29.06.2021 14:38
Nişantaşı SEM'den Psikoterapi Teknikleri Sertifika Programı, System.String[]

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Aya Psikoakademi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile yeni sertifika programlarının hayata geçirileceği duyuruldu.

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Aya Psikoakademi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile yeni sertifika programlarının hayata geçirileceği duyuruldu.

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Nişantaşı SEM) ile Aya Psikoakademi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Nişantaşı Eğitim Vakfı kurucusu Dr. Levent Uysal ve Aya Psikoakademi Kurucusu Dr. Obengül Ejder tarafından imzalanan protokol kapsamında bütüncül psikoterapi, çocuk ve ergen psikoterapisi, oyun terapisi, aile ve evlilik terapisi, aile danışmanlığı eğitimi ve diğer psikoterapi tekniklerinin anlatılacağı uluslararası sertifika programlarının hayata geçirileceği kaydedildi.

'EĞİTİMDE DAİMA YENİLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ SAVUNACAĞIZ'

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'de gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Nişantaşı Eğitim Vakfı kurucusu Dr. Levent Uysal, "Dilerim ki, yetiştireceğimiz öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artar. Dr. Obengül Ejder ile daha nice başarılı işlere imza atacağız" dedi.

Uysal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Nişantaşı Üniversitesi olarak öğrencilerimizin daima en iyi koşullarda desteklenmesi vizyonuyla 11 yıldır eğitim veriyoruz. Dr. Obengül Ejder ve Aya Akademi iş birliği ile bu vizyonumuzu daha da ileri noktalara taşıma konusunda önemli bir adım daha attık. Alanında uzman öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

'TÜM RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİNİ DAVET EDİYORUZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Aya Psikoakademi Kurucusu Dr. Obengül Ejder ise "22 modül sürecek olan 'Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi' eğitiminin ilkini mayıs 2021 tarihinde Çocuk ve Ergenlerle Görüşme Teknikleri ve Psikoterapi Süreçleri Eğitimi ile başlatmış bulunmaktayız. Ekim ayında Bütüncül Oyun Terapisi sertifika programımız başlayacak şimdiden tüm ruh sağlığı profesyonellerini davet ediyoruz. Bu modüler eğitimin devamının gelmesi için büyük bir gururla Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliklerine devam edeceğiz" diye konuştu.

Nişantaşı SEM ve Aya Psikoakademi işbirliği ile düzenlenen eğitimlere, Psikiyatri uzmanları ve asistanları, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanları ve asistanları, aile hekimi uzmanları ve asistanları, psikoloji bölümü mezunları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları, sosyal hizmetler bölümü mezunları,yüksek psikiyatri hemşireliği mezunları, klinik psikoloji  veya aile danışmanlığı yüksek lisansı yapmış olan çocuk gelişimi mezun uzmanlar ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilecekler.

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'de gerçekleşecek eğitimlerde, teorik ve pratik çalışmalarla sınavlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere International Accreditation & Certification Organisations (IACO) onaylı sertifika verilecek.


Nişantaşı SEM'den Psikoterapi Teknikleri Sertifika Programı
Nişantaşı SEM'den Psikoterapi Teknikleri Sertifika Programı
Nişantaşı SEM'den Psikoterapi Teknikleri Sertifika Programı

Nişantaşı Üniversitesi, Levent Uysal, Nişantaşı, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nişantaşı SEM'den Psikoterapi Teknikleri Sertifika Programı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı 14:40 Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 14:16 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek 13:43 Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı 13:26 Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı 12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu 11:05 Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı

Son Dakika Haberleri
14:41 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
14:39 Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı
14:38 Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek
13:55 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
13:42 Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
13:36 İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek
13:34 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, "Kalp gözümüz açık" diyerek kandırmış
13:26 Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek         
14:38
Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!         
13:56
Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi         
13:40
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu         
12:11
Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı         
11:59
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 14:47:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nişantaşı SEM'den Psikoterapi Teknikleri Sertifika Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement