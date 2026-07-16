Nissan, düşük talep gören modelleri kaldırıp elektrikli mobiliteye yatırım yapacak - Son Dakika
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Nissan, düşük talep gören modelleri kaldırıp elektrikli mobiliteye yatırım yapacak

Nissan, düşük talep gören modelleri kaldırıp elektrikli mobiliteye yatırım yapacak
16.07.2026 10:20
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Nissan, düşük talep gören modelleri kademeli olarak durdurup elektrikli mobilite ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapma kararı aldı. 34 yıllık Altima modelinin üretimi sona eriyor.

Japon otomotiv devi Nissan, yılın başında duyurduğu "Günlük Yaşam İçin Mobilite Zekâsı" stratejisi kapsamında ürün gamında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Şirket, gelecekte elektrikli ve yeni nesil teknolojilere daha fazla yatırım yapabilmek için satış performansı düşük modellerini üretimden kaldıracağını açıklamıştı. O dönemde hangi modellerin etkileneceği belirtilmezken, beklenen açıklama geldi.

NİSSAN YÖNETİCİSİ RESMEN DOĞRULADI

Nissan Amerika Ürün ve Planlama Başkanı Ponz Pandikuthira, Wards Auto'ya verdiği röportajda Nissan Altima ile Rogue Plug-In Hybrid modellerinin üretiminin sona ereceğini doğruladı.

Pandikuthira, yıllardır markanın sedan modelleri arasında önemli bir yere sahip olan Altima'nın yerini artık daha güçlü konumlandırılan Sentra modelinin alacağını söyledi.

34 YILLIK NİSSAN ALTİMA NEDEN ÜRETİMDEN KALKIYOR?

1992 yılında satışa sunulan ve tam 34 yıldır Nissan'ın en önemli modellerinden biri olan Altima, son yıllarda satış rakamlarında ciddi düşüş yaşamaya başladı.

Şirket verilerine göre model, 2019 yılında ABD'de 200 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşırken, geçen yıl bu sayı 92 bin 809 seviyesine geriledi.

2026'nın ilk altı ayında ise yalnızca 42 bin 288 adet satılan Altima'nın yıl sonunda yaklaşık 84 bin 600 adet satışta kalacağı öngörülüyor.

BİR MODEL DAHA BANTTAN İNİYOR

Nissan'ın üretimden kaldıracağı tek model Altima olmayacak.

Şirket, Rogue Plug-In Hybrid modelinin de üretiminin sona ereceğini açıkladı. Nissan yönetimi, bu modelin yerini yeni nesil Rogue e-Power teknolojisine sahip versiyonun alacağını belirtti.

Pandikuthira, yeni modelin daha yüksek yakıt verimliliği ve rekabetçi fiyatıyla öne çıkacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Nissan, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Nissan, düşük talep gören modelleri kaldırıp elektrikli mobiliteye yatırım yapacak - Son Dakika

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