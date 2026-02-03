Norveç'ten Epstein Belgelerine Soruşturma

Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgeleri kapsayan bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde eski Başbakan Thorbjorn Jagland, Norveç'in Amman Büyükelçisi Mona Juul ve eşi Terje Rod Larsen ile eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende'nin isimleri de yer aldı.

Okokrim Başkanı Pal Lonseth, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, "Epstein belgelerini gördük ve içerikler doğrultusunda bir soruşturma başlatmak için değerlendirme yapıyoruz." dedi.

Belgelerde çok sayıda Norveçlinin bulunmasının soruşturma açılması için ana neden olup olmadığı sorusu üzerine Lonseth, "Evet bu da sebeplerden birisi." değerlendirmesini yaptı.

Lonseth, Epstein belgelerinde Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in de yer almasına ilişkin yorum yapmazken, "Bizim şu an ilgilendiğimiz durum belgelerde ortaya çıkanlar ve bu belgeleri kendimiz incelemek istiyoruz. Bu bağlamda herhangi bir kişi galerisi sunmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Prenses Mette-Marit ve eski Başbakan Jagland, Epstein ile ilişki kurdukları için pişman olduklarını söylemiş, Büyükelçi Juul da görevinden uzaklaştırılmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.