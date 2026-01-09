Noter Belgelerine Karekod Zorunluluğu - Son Dakika
Noter Belgelerine Karekod Zorunluluğu

09.01.2026 11:21
Adalet Bakanlığı, noter belgelerinde karekod zorunluluğu getiren 12. Yargı Paketini hazırlıyor.

ABDULLAH SARİCA/İSMET KARAKAŞ - Noterler tarafından düzenlenen belgeler ile kişiler tarafından düzenlenen bonolarda karekod bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Adalet Bakanlığının 12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarında sona gelindi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 7 kanunda değişiklik ve düzenleme içeren taslak metin, 32 maddeden oluşuyor.

Son halinin verilmesinin ardından TBMM'ye gönderilmesi beklenen paketle, hukuk yargılamalarının etkinliğinin artırılması, yargıda gecikmenin ve bazı alanlarda dolandırıcılık suçunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Taslak metne göre, Noterlik Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle "noter yardımcılığı" kurumu ihdas edilecek. Buna göre, hukuk fakültesi mezunu olan ve noterlik belgesi bulunan kişiler, noter yardımcısı olarak istihdam edilecek.

Birinci sınıf noterliklerde, noter yardımcısı ünvanıyla bir kişinin istihdam edilmesi zorunlu hale gelirken, diğer noterliklerde ise isteğe bağlı noter yardımcısı istihdam edilebilecek.

Değişiklikle, noterler tarafından düzenlenen belgeler üzerinde karekodun yer alması zorunlu hale gelecek.

Belgenin içeriği ve geçerliliği, Türkiye Noterler Birliğine ait uygulama veya internet sitesi üzerinden karekodla kontrol edilebilecek. Böylece, belgeler üzerinde yapılabilecek sahteciliklerin engellenmesi amaçlanıyor.

Karekodsuz belge bono vasfı kazanamayacak

Paketle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Bono veya Emre Yazılı Senet" bölümündeki 776. maddesinde de değişikliğe gidiliyor.

Bono aracılığıyla yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilmesi ve ticari hayatın daha güvenli işlemesinin sağlanması amacıyla bonoların karekodlu oluşturulması hükme bağlanacak, karekodsuz belge, bono vasfı kazanamayacak.

Karekodlu bononun oluşturulacağı sistemi kuracak kurum veya kuruluş, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğle belirlenecek.

Yargıtayın bozduğu davalara öncelik verilecek

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle ise Yargıtay'ın bozma kararı verdiği davaların, mahkemelerce öncelikle görülerek karara bağlanması sağlanacak. Böylelikle yargılama sürelerinin uzamasının önüne geçilecek ve makul sürede yargılanma hakkı korunacak.

Kanunda yapılacak bir başka değişikle de Yargıtayın temyiz incelemesi yaptığı dosyalarda, ilk derece mahkemelerinin "görevsiz" veya "yetkisiz" olduğu gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceği hüküm altına alınacak.

Kaynak: AA

