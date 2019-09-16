Son Dakika Haberleri: ÖBİYDER'den eğitime destek
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ÖBİYDER'den eğitime destek

1 saat önce

Muş'ta faaliyet gösteren Ömer Baran Yel İnsani Yardım Derneği (ÖBİYDER), 100 öğrenciye kırtasiye seti desteğinde bulundu.

ÖBİYDER'den eğitime destek, System.String[]

Muş'ta faaliyet gösteren Ömer Baran Yel İnsani Yardım Derneği (ÖBİYDER), 100 öğrenciye kırtasiye seti desteğinde bulundu.


Kentteki bir kırtasiyede dağıtılan kırtasiye malzemesi programına; Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, ÖBİYDER Başkanı Behzat Yel, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı. Malzeme desteği için dernek yöneticilerini kutlayan Müdür Engin, kentteki bu tür faaliyetlerin eğitime büyük destek sağlayacağını söyledi.


ÖBİYDER Başkanı Behzat Yel ise, kendisinin de öğretmen olduğunu ve eğitime yapılan hizmetlerin Muş'a katma değer olarak döneceğinin bilincinde olduğunu ifade ederek, "Yeni bir dernek olmasına rağmen ildeki toplu yardım organizasyonlarıyla göze çarpan derneğimiz, daha önce de Ramazan ayında 250 gıda kolisi ve üniversite öğrencilerine 10 bin TL burs dağıtmıştı. Yardım etkinliğinde öğrencilerin mutluluğuna bizzat ortak olmak, bizim için en mutluluk verici durum. Bu tür faaliyetlerimiz inşallah devam edecektir. Bugün burada 100 öğrencimize kırtasiye seti dağıttık. Bu kapsamda bizleri yalnız bırakmayan Milli Eğitim Müdürümüz Emin Engin'e de desteği için teşekkür ederim" dedi. - MUŞ

Emin Engin, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
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