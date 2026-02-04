Ocak TÜFE'si %2,88 Arttı - Son Dakika
Ekonomi

Ocak TÜFE'si %2,88 Arttı

04.02.2026 16:39
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE, ocakta bir önceki aya göre %2,88 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ocakta aylık yüzde 2,88 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,5, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,45 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 2,29, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,13, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,26 ve hizmette yüzde 2,67 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ocakta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,88

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,5
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,45
Enerji2,29
Gıda ve alkolsüz içecekler4,13
Enerji ve gıda dışı mallar2,26
Hizmet2,67

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak TÜFE'si %2,88 Arttı - Son Dakika

