Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor - Son Dakika

Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor

08.10.2020 11:13
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor, System.String[]

Yaklaşık 40 kilometre menzille otomatik uçma kabiliyeti ve harita üzerinde istenilen bölgeye faydalı yük bırakabilme özelliğine sahip insansız hava aracı (İHA) yapan İzmirli 5 lise öğrencisi, bu alanda çok daha ileri noktalara gelmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 40 kilometre menzille otomatik uçma kabiliyeti ve harita üzerinde istenilen bölgeye faydalı yük bırakabilme özelliğine sahip insansız hava aracı (İHA) yapan İzmirli 5 lise öğrencisi, bu alanda çok daha ileri noktalara gelmeyi hedefliyor.

Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri Lütfi Emre Aşkın, Murat Enes Barut, Kemal Utku Yüzbaşıoğlu, Emir Savran ve Yılmaz Kömürcü, 2 yıl önce danışman öğretmenleri İbrahim Kuru'nun desteğiyle İHA geliştirmek için kolları sıvadı.

Bu süreçte istedikleri hava aracını tasarlayan liseliler, çok kez bunu uçurmada başarısız olsa da hiçbir zaman pes etmeyi düşünmedi. Motivasyonlarını kaybetmeyen gençler, öğretmenlerinin desteğiyle yeniden işlerinin başına koyuldu.

Öğrenciler, gayretleri sonucu yaklaşık 40 kilometre menzille otomatik uçma kabiliyetine ve harita üzerinde istenilen bölgeye faydalı yük bırakabilme özelliğine sahip insansız hava aracı geliştirmeyi başardı.

Minimum maliyetle temin ettikleri malzemelerle geliştirdikleri yazılım ve kodlama programı sayesinde arzu ettikleri İHA'yı geliştiren gençler, bunu şimdi daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

İzmirli gençler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Gaziantep'te düzenlenen İHA yarışmalarında 2. oldu.

Liseliler, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda da en güzel şekilde temsil etmek istiyor.

Takım kaptanı Lütfi Emre Aşkın, AA muhabirine, kendisine küçük yaşta hediye edilen havacılık ve uzay tarihini anlatan bir kitapla bu alana ilgisinin başladığını belirtti.

Ortaokulda yazılım ve elektroniğe karşı merak saldığını anlatan Aşkın, "İnternet üzerindeki eğitimlerle kendimi geliştirdim. 7. sınıfta ilk gerçek projemi yaptım ve bu bana İzmir genelinde birincilik getirdi. Bu projeyle başlayan hevesim artarak devam etti. Daha sonra katıldığım pek çok yarışmada çeşitli dereceler elde ettim." dedi.

Lisede havacılığa meraklı arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Aşkın, bunun sonucunda da 2018 yılında "Team META" adlı takımı kurduklarını söyledi.

Takımın beş kişiden oluştuğunu belirten Aşkın, şöyle konuştu:

"Farklı yeteneklere sahip olsak da hepimiz aynı merakı ve ilgiyi taşıyoruz. Bu da uyum içindeki çalışmalarımızın ve elde ettiğimiz başarının temelini oluşturdu. Yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede hem kendimizi geliştirdik hem de insansız hava araçları hakkında pek çok şey öğrendik. Ülkemiz havacılık anlamında son yıllarda çok hızlı yol katetti. Bize veya bizim gibi gençlere daha fazla destek sağlanırsa havacılıkta olduğu gibi yapay zeka ve uzay teknolojileri alanında ülkemiz 7-8 yıl içerisinde dünyayla yarışır duruma gelecektir. Bundan dolayı şu an hepimizin amacı Türkiye'nin İHA gücünü mevcut durumun çok ötesine taşımak."

"Takım sayesinde çalışmalarımız daha sistematik hale geldi"

Murat Enes Barut da bu alana ilgisinin Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile başladığını ve bununla ilgili çeşitli projelere imza attığını kaydetti.

Oluşturdukları takım sayesinde çalışmalarının daha sistematik hale geldiğini ve işlerine yoğunlaştıklarını dile getiren Barut, "Ekip olarak bu alanda ikinci senemize girdik. Bu süreçte birçok kırım ve kaza yaşadık ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bunun sonucunda bu başarıyı almış olduk. Üniversite eğitimini de mühendislik alanında alıp İHA ya da havacılık sektöründe ülkemize katkı sunma hedefimiz var. Bu süreçte bizi destekleyen ailelerimize ve büyüklerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kemal Utku Yüzbaşıoğlu, Emir Savran ve Yılmaz Kömürcü ise çocukluklarında havacılık sektörüne ilgi duymaya başladıklarını ve güzel bir uyum yakaladıkları takımlarıyla önemli başarılara imza atmak istediklerini anlattı.

Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Okul Müdürü Yusuf Vural, öğrencileriyle gurur duyduğunu, destek verilmesi durumunda onların daha önemli icatları başaracağına inandığını söyledi.

İnsansız Hava Aracı, Türkiye, Harita, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor - Son Dakika

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