Masterler Birliği Süper Kupa'nın sahibi Of Masterler takımı oldu.
Of Masterler ve Vira Pastaneleri Masterler takımları arasında oynanan final müsabakasının başlama vuruşunu Kaymakam Eşref Akça yaptı.
İlçe Stadyumunda oynanan maçta kupanın sahibi, rakibini 5-0 yenen Of Masterler takımı oldu.
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Türkiye Masterler Birliği Federasyon Başkanı Osman Çınar, şampiyon takımın kaptanına kupayı teslim etti.
Son Dakika › Spor › Of Masterler Süper Kupa'nın Sahibi Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.