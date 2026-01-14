Of'tan Senegal'e İlk Tekne İhracatı - Son Dakika
Ekonomi

Of'tan Senegal'e İlk Tekne İhracatı

14.01.2026 10:30
Trabzon'un Of ilçesindeki tersaneden Senegal'e özel tasarım balıkçı teknesi ihraç edilecek.

Trabzon'un Of ilçesinde yol ve dere kenarındaki küçük bir tersanede üretilen özel tasarımlı balıkçı teknesi Senegal'e ihraç edilecek.

Of'ta derme çatma mütevazi tersanelerinde tasarımı kendilerine ait olan gemiler ürettiklerini belirten Zafer Dinç, son olarak yaptıkları bir balıkçı teknesinin Senegal'e gönderileceğini belirterek bu siparişin Of'tan yurt dışına gerçekleştirecek ilk tekne ihracatı olacağını söyledi.

Ürettikleri teknelerin yalnızca yurt dışına değil, Türkiye'nin farklı bölgelerine de gönderildiğini belirten Dinç, denizde hareket edebilecek her türlü aracın imalatını yapabilecek kapasiteye sahip olduklarını vurguladı. Yurt dışından tercih edilmelerinin en önemli nedeninin kaliteli işçilik olduğunu dile getiren Dinç, "Buraya 100 metrelik gemi sığdırsak onu bile yaparız. Yeter ki imkan olsun" dedi.

"Teknenin burun kısmı okyanusun sert dalgalarına dayanaklı"

Senegal'de okyanus balıkçılığında kullanılacak olan teknenin açık deniz şartlarına uygun şekilde tasarlandığını ifade eden Dinç, "Tasarımı bize ait olan tekne Senegal'e gidecek. Yurt dışından aldığımız sipariş olarak inşallah ilk ihracatımız olacak. Okyanusta balıkçılık yapılacağından açık denizlere dayanıklı olmasını düşünerek tasarımını da ona göre yaptık. Bu balıkçı teknesi diğerlerinden daha farklı. Burun kısmı sert dalgalara dayanıklı bir şekilde imal ediliyor. Dolayısıyla uzunluğu, yüksekliği, genişliği müşterinin tercihine göre değişiyor. Burada imal ettiğimiz tekneleri Türkiye'nin farklı yerlerine de gönderiyoruz" diye konuştu.

"Denizde hareket edecek her şeyi yaparız; Yeter ki imkan olsun"

Denizde hareket edebilecek her türlü aracı imal edebileceklerine dikkat çeken Dinç, "Denizde hareket edebilecek her türlü aracı imal edebiliyoruz. Sürmene bu konuda bir numara diyebiliriz, dünya çapında isim yapmış bir yer. Sürmene'de çok eskilerden beri Osmanlı döneminde de gemilerin bakımı yapılırdı. Daha öncesindeki medeniyetlerde de kullanılıyordu. Biz de Of'ta, memleketimizde böyle bir girişimde bulunduk. İki yıllık bir firmayız. İmkanımız olsa her türlü yüzen gemi ya da her türlü deniz aracını yapma kabiliyetimiz var. Bunun için de yer gerekli, maddi anlamda destek gerekli. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Anahtar teslimi hak ediş usulü çalışıyoruz. Buraya 100 metrelik gemi sığdırsak onu bile yaparız. Yeter ki imkanımız olsun. Dolayısıyla her şey yapılır, yeter ki imkan olsun" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Denizcilik, Senegal, Trabzon, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

