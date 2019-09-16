Son Dakika Haberleri: Off-road grubu Sarıkamış'ı tanıtmak için gezi düzenledi
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Off-road grubu Sarıkamış'ı tanıtmak için gezi düzenledi

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen off-roadcılar, ilçenin tanıtımı amacıyla araçlarıyla gezi düzenledi.

Off-road grubu Sarıkamış'ı tanıtmak için gezi düzenledi, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen off-roadcılar, ilçenin tanıtımı amacıyla araçlarıyla gezi düzenledi.

Sarıkamış ilçesinde yaşayan doğa ve macera tutkunu Nesim Gök, Mehmet Çalışkan, Yasin Uzun ve İbrahim Gül'den oluşan 4 kişilik ekip "Sarıkamış eksi 36,5" off-road kurdu.

Sarıkamış eksi 36,5 off-road grubu mensupları, ilçenin tanıtımı için Keklik vadisi, Komdere, İznos, Acısu bölgesini kapsayan gezi organizasyonu düzenledi.

Grup Başkanı Nesim Gök, yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle yalnızca bölgenin değil Türkiye'nin önemli yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Amaçlarının Sarıkamış'ın bütün güzelliklerini tanıtmak olduğunu anlatan Gök, şunları kaydetti:

"Sarıkamış, sarıçam ormanları, yaban hayatı, tarihi ve turizmiyle ülkemizin nadide yerlerinden biridir. İlçemizin 4 mevsim güzelliklerini tanıtmak adına doğa ve macera seven arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bundan sonra hedefimiz diğer off-road gruplarıyla irtibata geçip, Sarıkamış'ta geniş çaplı organizasyonlar düzenlemek."

Mehmet Çalışkan, İbrahim Gül, Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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