Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisi Devrildi: 5 Yaralı

Öğrenci Servisi Devrildi: 5 Yaralı

59 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Öğrenci Servisi Devrildi: 5 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Malkara- Sağlamtaş yolu Çınarlıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Göksu yönetimindeki 59 J 7066 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Göksü ve aralarında öğrenci ve öğretmenin bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Sağlamtaş, Tekirdağ, Malkara, Güncel
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