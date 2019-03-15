Öğrenci Servisi Devrildi: 5 Yaralı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Malkara- Sağlamtaş
yolu Çınarlıdere
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Göksu
yönetimindeki 59 J 7066 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Göksü ve aralarında öğrenci ve öğretmenin bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(Hüseyin Tayyar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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