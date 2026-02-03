Öğrenciden Türk Bayrağına Saygı - Son Dakika
Öğrenciden Türk Bayrağına Saygı

03.02.2026 12:09
Diyarbakır'da bir öğrenci, katlanmış bayrağı düzelterek dikkat çekti. O an güvenlik kamerasında.

DİYARBAKIR'da bir öğrenci, öğretmenlerin farkındalık amacıyla katlayarak fileye astığı Türk bayrağını fark edince düzelterek yeniden açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sur ilçesindeki Sur Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda görevli 3 öğretmen, öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla okul koridorundaki koruma filesine Türk bayrağını katlayarak astı. Ders zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkan 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Temiz, arkadaşıyla birlikte koridorda yürüdüğü sırada katlanmış haldeki Türk bayrağını fark etti. Temiz, ardından bayrağı düzgün şekilde açtı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Temiz'in bu davranışı takdir topladı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

