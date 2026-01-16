Öğrenciler Karne Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğrenciler Karne Aldı

Öğrenciler Karne Aldı
16.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler karnelerini alarak tatile başladı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, öğrenciler karnelerini aldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Akın ve beraberindekiler, karnelerini dağıttıkları öğrencilere başarılar diledi, hediye verdi.

Karaman

Karaman'da Vali Hayrettin Çiçek, Yenişehir Anaokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çiçek, eğitim camiasına gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Sorunsuz bir yarıyıl geçirildiğini aktaran Çiçek, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Aksaray

Aksaray Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve beraberindekiler, Laleli İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Kılınçkaya, öğrencilere eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kentte 86 bin 180 öğrenci karne aldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Murat Büyükköse, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve beraberindekiler, Akçin İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Sünnetci, gazetecilere, Afyonkarahisar il genelinde 143 bin öğrencinin karnelerini alarak tatile çıktığını belirterek, "Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize dinlenme vakti. 15 gün sonra tekrar bir arada olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Valilik, Aksaray, Karaman, Güncel, Karne, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Karne Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:01:51. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler Karne Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.