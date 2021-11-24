Öğrencilerin yetiştirdiği bal kabakları öğretmenlerinin ağzını tatlandırdı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin okul bahçesinde yetiştirdiği bal kabaklarından hazırlanan tatlılar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretim üyelerine ikram edildi.

Okul Dışı Öğrenme Topluluğu üyesi öğrencilerinin İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesinin bahçesinde yerli tohumdan yetiştirdiği bal kabaklarından, üniversitenin aşçıları tarafından tahinli kabak tatlısı hazırlandı.

Hazırlanan tatlılar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulun bahçesinde öğretim üyelerine ikram edildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da etkinliğe katılarak kabak tatlısından yedi, öğretim üyelerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, AA muhabirine, Öğretmenler Günü'nü fakültede 4 farklı etkinlikle kutladıklarını söyledi.

Bu etkinliklerin sonuncusunun kabak tatlısı ikramı olduğunu belirten Maden, "Öğrencilerimizin arka bahçede okul dışındaki etkinliklerle yetiştirdikleri ürünler bu kabaklar. Kendi artezyenimizden aldığımız suyla kabakları yetiştirdik. Öğrencilerimizin yetiştirdikleri kabaklar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tatlı olarak hazırlandı ve ikram edildi. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Özyıldırım da 3 yıl önce kurdukları Okul Dışı Öğrenme Topluluğu olarak 24 kasımlarda kabak tatlısı ikramını geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin yetiştirdiği 65 kabaktan bin 500 kişilik tatlı hazırlandığını belirten Özyıldırım, "Öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın ağzı tatlansın istedik. Kulüp olarak bu çalışmalarımıza farklı şekillerde devam edeceğiz." dedi.

Okul Dışı Öğrenme Topluluğu Başkanı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aleyna Cabbar da Öğretmenler Günü'ne özel yetiştirdikleri kabakları tatlı yapıp öğretmenlerine ve öğrenci arkadaşlarına dağıttıklarını belirterek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Aynı sınıfta öğrenim gören Batuhan Balta da hocalarının yol göstermesiyle okul dışı öğrenme çalışmaları yaptıklarını anlatarak, "Rektörümüz ve hocalarımız olmak üzere burada bulunan herkese teşekkür ederiz. Bize yol gösteren kişiler hocalarımızdır. Onların da gününü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.