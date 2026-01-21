Öğretmen Akademisi'nden Yeni Atölyeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Öğretmen Akademisi'nden Yeni Atölyeler

21.01.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretmenler için çevrim içi atölye başvuruları başladı, mesleki ve kişisel gelişim destekleniyor.

Garanti BBVA'nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen Çevrim İçi Atölyelere başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda yeni dönem başlıyor.

Daha önce "Yarıyıl Atölyeleri" adıyla yürütülen program, artık yıl geneline yayılan, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Atölye içerikleri, öğretmenlerin mesleki becerilerini güçlendirmenin yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyen ve deneyim paylaşımını merkeze alan yaklaşımla öne çıkıyor.

Mesleki yolculuklar destekleniyor

Kapsayıcı eğitim ve öğrenmede evrensel tasarım, sosyal-duygusal öğrenme, iyi oluş ve mindfulness, iletişim ve koçluk becerileri, yaratıcı sanatlar ve hikaye anlatıcılığı, dijital araçlar ve yapay zeka destekli öğretim uygulamaları, farklılaştırılmış ve aktif öğrenme yaklaşımları gibi geniş bir yelpazede tasarlanan atölyeler, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını zenginleştirmeyi ve mesleki yolculuklarını desteklemeyi hedefliyor.

Öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanını bir arada yaşamak isteyen eğitimciler, atölyeye vakfın internet sitesinden kaydolabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, öğretmenlerin gelişim olanaklarına eşit ve sürdürülebilir biçimde erişebilmesinin, eğitim ekosisteminin en kritik ihtiyaçlarından biri olduğunu belirtti.

Çevrim içi atölyelerle Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlere mekandan bağımsız, açık ve kapsayıcı bir öğrenme alanı sunduklarını aktaran Atasoy, "Amacımız, öğrenmeyi yıl geneline yayılan bir deneyime dönüştüren, öğretmenlerin mesleki ve kişisel yolculuklarını destekleyen güçlü bir ekosistem oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kişisel Gelişim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğretmen Akademisi'nden Yeni Atölyeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:27:27. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretmen Akademisi'nden Yeni Atölyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.