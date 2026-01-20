Öğretmenler Barınma Sorunu Yaşıyor

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Milli Eğitim Akademisi'ne katılacak öğretmenlerin barınma, geçim ve askerlik tecil süreçlerine ilişkin yaşadığı belirsizliklere dikkat çekerek, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde 30-32 bin lira maaşla akademi eğitimi almanın mümkün olmadığını belirtti. Sendikanın süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Özat, mağduriyet yaşanmaması için tüm girişimleri sürdüreceklerini kaydetti.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Milli Eğitim Akademisi'ne katılacak yaklaşık 10 bin öğretmenden sendikaya yoğun başvuru geldiğini belirterek, öğretmenlerin özellikle barınma, geçim ve askerlik konularında ciddi belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde 30–32 bin lira maaşla akademi eğitimi almanın mümkün olmadığını vurgulayan Özat, bu durumun öğretmenler açısından açık bir mağduriyet yarattığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile konuyla ilgili sürekli görüşmeler yürütüldüğünü aktaran Özat, öğretmenlerin barınma sorununa çözüm olarak öğretmenevleri ile farklı bakanlıklara ait konukevlerinin ücretsiz tahsis edilmesi yönünde öneriler sunduklarını, Bakanlık yetkililerinin ise konuya ilişkin çalışma yaptıklarını ilettiğini söyledi. Askerlik tecili konusunda da Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Özat, yüksek lisans ve doktora benzeri bir modelle askerlik ertelemesi ya da ileri tarihe alınmasına yönelik taleplerin gündemde olduğunu kaydetti. Eğitim Gücü Sen'in süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Başkan Özat, öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için tüm girişimlerin sürdürüleceğini ifade etti.