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Öğretmenler Günü kutlamaları başladı

7 saat önce

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında Çorlu'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Öğretmenler Günü kutlamaları başladı, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında Çorlu'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikleri Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da izledi.


Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu.


Programı Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da izledi. - TEKİRDAĞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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