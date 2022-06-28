Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti - Son Dakika
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Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti

28.06.2022 12:12
Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti

Esenyurt'ta 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.E.Ş. arkadaşları tarafından, "kız arkadaşıma mesaj atmışsın" denilerek darp edildi. Üst üste yediği sert yumruklarla görme kaybı yaşayan M.E.Ş'nin tek gözü görme yetisini kaybetti. Konu hakkında konuşan çocuk, "Gözüm şu an görmüyor. Yakını da bulanık görüyor. Biri arkadan ellerimi tuttu diğeri de yumrukladı. Kız meselesiydi. Benim arkadaşım benim hesabımdan o kişinin arkadaşına yazmış. Beni bu nedenle dövdüler" dedi.

Esenyurt'ta bir arkadaşını da yanına alan Oktay.Ç., "kız arkadaşıma mesaj atmışsın" diyerek M.E.Ş.'yi darbetti. Okuldaki bir öğretmen olaya müdahale ederek sonlandırırken, M.E.Ş. annesi tarafından hastaneye götürüldü. Baba Bilal Şahin, dayak yemesi sonrası çocuğunun hemen hastaneye götürülmediğini ve sol gözüne aldığı yumruk darbeleri nedeniyle geçici görme kaybı yaşadığını ileri sürdü. M.E.Ş., LGS sınavına göz bandıyla girdi.

"BİRİ ARKADAN ELLERİMİ TUTTU DİĞERİ DE YUMRUKLADI"

Ortaokul öğrencisi M.E.Ş., "Yanlış anlaşılma yüzünden biri arkadan belime vurdu. Diğeri gözümü yumrukladı. Yere düştükten sonra gözümü yumrukladılar. Gözüm şu an görmüyor. Yakını da bulanık görüyor. Biri arkadan ellerimi tuttu diğeri de yumrukladı. Kız meselesiydi. Benim arkadaşım benim hesabımdan o kişinin arkadaşına yazmış. Beni bu nedenle dövdüler" dedi.

"SOL GÖZDE GÖRME KAYBI VAR"

Baba Bilal Şahin de, "Bu olay saat 11.30 gibi olmuş, hastaneye gitmesi 13.30'u buluyor ve bu onun için büyük bir kayıp. Aldığı darbelerden dolayı sol gözde görme kaybı var. Çocuklarımızı okula eğitim için emanet edemezsek nereye emanet edeceğiz. Biz çocuklarımızı okula eğitim için gönderiyoruz, darbedilsin, gözü başı yarılsın diye göndermiyoruz. Bu çocuk LGS Sınavı'na girecek. Başarması için bu durumda olmaması lazım.

"SAĞLIKÇI OLMAK İSTİYORDU, ARTIK UMUDUM YOK"

8 yıldır onu okula yolluyorum. Şu an bir gözü uzağı göremiyor, yakını da bulanık görüyor. Nöbetçi öğretmen bu olaylar olurken neredeydi? Güzel hedefleri vardı, sağlıkçı olmak istiyordu. Bu çocuk için artık bir umudum yok" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Bilal Şahin, Esenyurt, Çocuk, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okul arkadaşları tarafından darp edilen 13 yaşındaki çocuk tek gözünü kaybetti - Son Dakika
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