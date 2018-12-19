Son Dakika Haberleri: Öldürdüğü Eski Nişanlısını 'Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak' Diye Tehdit Etmiş

Öldürdüğü Eski Nişanlısını 'Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak' Diye Tehdit Etmiş

3 saat önce

ANTALYA'da, eski nişanlısı Nuri Karaata'nın (35) tüfekle vurarak, öldürdüğü Simge Yıldız'ın (26) 1 yıl önce nişanı bozduğu, o tarihten bu yana da Karaata tarafından "Senin de sonun diğer kadınlar gibi olacak.

Öldürdüğü Eski Nişanlısını 'Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak' Diye Tehdit Etmiş, System.String[]
ANTALYA'da, eski nişanlısı Nuri Karaata'nın (35) tüfekle vurarak, öldürdüğü Simge Yıldız'ın (26) 1 yıl önce nişanı bozduğu, o tarihten bu yana da Karaata tarafından "Senin de sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni de ben öldüreceğim" diye tehdit edildiği ortaya çıktı. Simge Yıldız, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreniyle bugün son yolculuğa uğurlandı. Antalya'da dün işe gitmek için evden ayrılan Simge Yıldız, eski nişanlısı Nuri Karaata tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak, öldürüldü. Nuri Karaata, genç kadını öldürdüğü yere 20 metre uzaklıkta aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olayın ardından cansız bedenler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Otopsisi tamamlanan Simge Yıldız'ın cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Uncalı Mezarlığı'nda Yıldız için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Simge'nin annesi Gülsüm Yıldız, babası Mahmut Yıldız, engelli kız kardeşi Goncanur Yıldız ve yakın arabaları ile çalıştığı özel hastanedeki mesai arkadaşları katıldı. Acılı anne Gülsüm ile tek kardeşi Goncanur Yıldız, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Mahmut Yıldız ise yakınlarının desteğiyle banka oturtuldu. Kılınan namazın ardından Simge Yıldız'ın cenazesi, götürüldüğü Nebiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1 YILDIR ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ

Öte yandan genç kadının iş arkadaşlarının verdiği bilgiye göre, 1 yıl önce Simge Yıldız ve Nuri Karaata'nın ayrıldığı, o günden bu yana Karaata'nın, Yıldız'ı "Senin de sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni de ben öldüreceğim" diye tehdit ettiği ortaya çıktı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:13 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maliyet ve İşçilikten Dolayı Topraksız Tarıma Geçen Çiftçi, Gelirini 5 Kat Artırdı Genç Adam, Eski Nişanlısına "Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak" Deyip Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı Son Dakika! Beyaz Saray Resmen Duyurdu: ABD Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:08:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öldürdüğü Eski Nişanlısını 'Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak' Diye Tehdit Etmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]