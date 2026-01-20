Ömer Çelik'ten Sınırda Bayrak Saldırısına Tepki - Son Dakika
Ömer Çelik'ten Sınırda Bayrak Saldırısına Tepki

20.01.2026 17:43
Ömer Çelik, bayrağa yapılan saldırıyı lanetleyip güçlü karşılık verileceğini açıkladı.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."

Kaynak: ANKA

