Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçilerini ağırlıyor

- Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçilerini ağırlıyor Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir: "Burada bizim acımız yok gururumuz aynıdır.

- Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçilerini ağırlıyor

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Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir:

"Burada bizim acımız yok gururumuz aynıdır. 4 yıl geçti aynı duyguları yaşıyoruz. Milletimiz sağolsun şehidini yalnız bırakmadı"

NİĞDE - 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini korona virüse rağmen vatandaşlar yalnız bırakmadı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, şehit Halisdemir'in mezarı başında Kur-an'ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir: "4 yıl oldu. Burada bizim acımız yok gururumuz aynıdır. 4 yıl geçti aynı duyguları yaşıyoruz. Milletimiz sağ olsun şehidini yalnız bırakmadı. Çanakkale nasıl bizim kurtuluşumuz ise 15 Temmuz'da dirilişimiz oldu. Bizler yaşlanıp gidiyoruz ama şahitlerimiz gencecik halkımızın kalbinde yaşıyor. Unutmayacağız unutturmayacağız. Biz burada tüm dünyayı saran korona virüs var. Milletimiz can sağlığı bizim için çok önemli ama ne şartlar olursa olsun yine azizi şehidini yalnız bırakmadı. Milletimize teşekkür ediyorum. Türk milleti ile gurur duyuyorum" dedi.

Ömer Halisdemir hepimizin kardeşi

Türk Milletinin virüse rağmen gelmelerinden dolayı ayrıca gururlandıklarını belirten kardeş Soner Halisdemir: "Ben Türk milletinin bir ferdi bir evladı olarak ailecek gurur duyuyoruz. Öyle bir milletiz ki veraseti cesareti erdemliği tartışılmayacak bir millet. Tüm dünyada virüs var. Bu virüste de evlatlarınızı unutmayıp çıkıp gelmeleri bizleri ayrıca gururlandırdı. Bizim kardeşimizdi aynı kanı taşıyorduk şimdi hepimizin kardeşi. Hepimiz aynı değerleri taşıyoruz. Tüm aziz şehitlerimizden Allah Razı olsun. Mekanları cennet olsun" dedi.

Bebeğiyle Adana'dan gelen Mürvet Kınay, "eşim Suriye'de asker. Bu vatan için asker olarak yolladık. 7 aydır bekliyoruz. Vatan Sağ olsun. Eşim bu vatan için nöbette, gerekirse oğlumu da asker olarak yetiştiririm" dedi.

Ömer Halisdemir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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