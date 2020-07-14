OMÜ'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - Son Dakika

OMÜ'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin hatırasını yaşatmak için fidan dikildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin hatırasını yaşatmak için fidan dikildi.

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OMÜ Merkez Kütüphanesi'nin önündeki alanda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain kalkışmada şehit olan 251 kişinin hatırasını geleceğe taşımak adına 251 çınar fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Bir ve beraber kalmayı başardıkları sürece parçalamaya çalışanların başarılı olamayacağını vurgulayan Bilgiç, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirerek Türk milletinin geleceğe dair ideallerinin önüne geçmek ve Türk devletini zayıflatarak vatanımızı parçalamak için yola çıkan hain grup, kendilerine teslim edilen topu, silahı milletimizin üzerine çevirdiler ancak tarihimizde nice örnekleri yaşanan şanlı bir duruşla ölümü göze alarak topun, tüfeğin karşısında kendini siper eden milletimizin sayesinde bu hain kalkışmanın önüne geçilmiştir." dedi.

15 Temmuz'u planlayanların Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için yeni senaryolar üretebileceklerini ancak bunun önündeki en büyük engelin kendileri olduğunu anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bu senaryoların gerçekleşmemesi için bizim, bu milletin bir mensubu olarak aklımızı birilerine teslim etmemeyi temel ilke haline getirmemiz gerekiyor. Her birimizin memleketi, görevi, fikri ne olursa olsun, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bir parçası olmamak için dikkatli olmalıyız. Bunu başardığımız takdirde bu oyunları bozabilmek mümkün olacaktır. Bir ve beraber kalmayı başardığımız sürece bizi parçalamaya çalışanların muvaffak olma şansları asla yoktur."

Vali Yardımcısı Hasan Balcı da fidanlar büyüdükçe şehitlerin hatırasının da ebediyen canlı kalacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından şehitler anısına fidan dikildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OMÜ'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - Son Dakika
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