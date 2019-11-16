Ordu baba mesleği turşu yapıp satıyor, siparişlere yetiştiremiyor

Baba mesleği turşu yapıp satıyor, siparişlere yetiştiremiyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde babasından öğrendiği turşuculuk mesleği sayesinde 'Vonalı Celal' markasıyla 130'a yakın turşu çeşidi yapan Yasin Öztürk, yumurtadan balığa, üzümden kara lahanaya kadar turşuları büyük rağbet görüyor.

Perşembe ilçesinde babasından öğrendiği turşuculuk mesleği sayesinde 'Vonalı Celal' markasıyla 130'a yakın turşu çeşidi yapan Yasin Öztürk, yumurtadan balığa, karayemişten lahanaya kadar yaptığı turşular büyük rağbet görüyor. Hoynat Adası yakınında kurduğu tesiste bir birinden lezzetli turşular yapan Celal Öztürk, 'Vonalı Celal' markasıyla kısa sürede ününü artırdı.

Turşulara büyük talep olduğunu, talebi karşılayamadıklarını belirten Yasin Öztürk, 'Babam ünlü bir turşucu, bizde mesleği kendisinden öğrendik. Şimdi kendimize ait tesisimizde tamamen organik ürünlerden turşu yapıyoruz. Turşu isteyen çok ancak kargoyla, uçakla turşu gönderemiyoruz. Tesisimize gelenler buradan satın alıp götürüyorlar. Ayrıca İzmir, İstanbul ve Ankara'dan Ordu'ya uçakla gezmeye gelip, burada balık ve turşu çeşitlerimizden yiyerek geri dönen müşterilerimiz var. Mevsimin her döneminde meyve ve sebze çeşitliliğine göre turşular yapıyoruz. Çok isteyen var ancak turşuları organik yaptığımız için talebi karşılayamıyoruz, yapması uzun zaman alıyorö dedi.

'TURŞUNUN HAZIRLANIŞININ PÜF NOKTALARI VAR'

Turşunun hazırlanışı ve pişirilmesinin püf noktalarınıda anlatan Yasin Öztürk, 'Turşuda biz sirke ve asit kullanmıyoruz. Doğal sirke kullanıyoruz, hiçbir mideye zararı olmuyor. Farklı bir lezzet sunuyor, turşuyu eritmiyor, raf ömrünü uzatıyor. Turşularımız içinde en fazla karayemiş ve kiraz rağbet görüyor. Yaptığımız turşular hep organik. Lezzet ve tazelik bakımından turşularımız farklı. Turşudakü püf noktaları soran müşterilerimize de bunun yapılışını anlatıyoruz. Lezzetli turşunun birde pişirilmesi var. Pişirirkende turşularda tereyağ ve soğan kullanıyoruz. Kaşık kullanmadan havalandırarak, 5 dakika kadar pişirmek gerekiyor, bunlarda pişirmenin en önemli püf noktalarından şeklinde konuştu.