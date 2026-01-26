Ordu'da Kış Şartlarında Özverili Sağlık Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Ordu'da Kış Şartlarında Özverili Sağlık Hizmeti

26.01.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, kış koşullarında hasta ziyaretleri yaparak özveriyle çalışıyor.

Ordu'da Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli sağlık çalışanları, kış mevsiminin getirdiği zorluklara rağmen görevlerini özveriyle yerine getiriyor.

Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, kentte hastaneye gidemeyen 1700'e yakın kişiye evlerinde muayene ve tedavi hizmeti sunuyor.

Kış mevsiminin beraberinde getirdiği zorlu koşullara rağmen hizmetlerini aksatmayan birim, hasta ve hasta yakınlarının da takdirini topluyor.

Altınordu ilçesindeki Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Akan ailesinin evine karlı yolları geride bırakarak ulaşan sağlık çalışanları, bedensel engelli Cevahir Akan'ın muayenesini yaparak tedavisi için gereken ilaçları düzenledi.

Baba Rasim Akan, AA muhabirine, dört çocuğunun da engelli olduğunu söyledi.

İki çocuğunun bakımını evlerinde sürdürdüklerini anlatan Akan, "Diğeri bakımevinde, biri de evlendi, o da hasta. Sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Evimize kadar geliyorlar, çocuklarımızla ilgileniyorlar. Kan tahlilini yapıyorlar, tansiyonuna bakıyorlar, kullanılacak ilaçları tespit ediyorlar. Raporlarını, ilaçlarını yazıyorlar." dedi.

Sağlık çalışanlarının özverisi karşısında duygusal anlar yaşayan Akan, kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin sorumlu hemşiresi Funda Tuna da kesintisiz hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Kentte 1700'e yakın hastaya ulaştıklarını dile getiren Tuna, "Multidisipliner ekiple nitelikli hizmet vermek için çalışıyoruz. Zorlu hava koşullarında gelemeyen, yatağa bağımlı, yarı bağımlı hastalarımızın tıbbi tedavi gereksinimlerini evlerinde vermeye çalışıyoruz. Güçlü devletimiz, idaremizin tam desteğiyle kesintisiz bir şekilde kış şartlarına uygun araçlarımız ve ekip arkadaşlarımızla hizmetimize devam etmekteyiz." diye konuştu.

"Öncelikle vicdanımızla bu işi yapıyoruz"

Dr. Fatma Çolak da sağlık hizmetini hastaların ayağına götürebilmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Hava ve coğrafi koşulların kendilerini etkilemediğini anlatan Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evden çıkamayan özellikle yaşlı, yatalak, zihinsel ve bedensel engeli bulunan hastalarımız ya da hastaneye gidip gelmekte zorlanan hastalarımız için evde muayenelerinin yapılması, tedavilerinin planlanması, ilaçlarının düzenlenmesi gibi hizmetlerimiz bulunmaktadır. Yine aynı şekilde pansumanlarını, yara takiplerini yaptığımız hastalarımız ya da evde yapabileceğimiz sağlık hizmetini hastalarımızın ayağına götürmekteyiz."

Bu hizmetin zorunlulukla yapılamayacağına işaret eden Çolak, şunları kaydetti:

"Öncelikle vicdanımızla bu işi yapıyoruz. Bütün ekip olarak gerçekten aşkla, severek yapıyoruz. Gördüğünüz zorlu şartlar, çalışma alanımızın bir kısmı. Kimi zaman çok daha fazla zorlukla mücadele ediyoruz. Bu, fiziksel bir zorluk da olmayabiliyor. Tanık olduğunuz üzere hasta yakınlarımız da duygusal olarak büyük yüklerin altında. Hastalarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek, onlar adına da bizim adımıza da gurur duyduğumuz bir şey."

Kaynak: AA

Sağlık, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ordu'da Kış Şartlarında Özverili Sağlık Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Başkentte panik yaratan ihbar Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı Başkentte panik yaratan ihbar! Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı
Robbie Williams, Beatles’ın rekorunu kırarak tarihe geçti Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti
28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor 28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor

13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 14:09:24. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Kış Şartlarında Özverili Sağlık Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.