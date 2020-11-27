Ordulu sporcular, rafting eğitimi için Rize'de

Ordu Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile antrenörler, Rize'de düzenlenen 15 günlük rafting eğitim kampına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu ortaklığında, Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 15 günlük eğitim kampına, Ordu Gençlik ve Spor Kulübü'nden 8 Sporcu ile 2 antrenör katıldı. Çeşitli kategorilerde kampa katılan Ordu'nun yanı sıra Erzurum, Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Hakkari illerinden gelen 18 kulüp ve toplamda 115 sporcunun katılımıyla, 16 Kasım tarihinde başlayan rafting sporcu kampı, 27 Kasım tarihinde sona erdi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Ordu Gençlik ve Spor Kulübü'nü kampta gördüklerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, Ordulu sporculara desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Antrenmanların verimli geçtiğini aktaran Ordulu antrenör ve sporcular ise hedeflerinin Türkiye'de derece elde ederek, Rafting Türk Milli Takımı'nda yer almak olduklarını kaydettiler. - ORDU