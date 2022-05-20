Organik ürünlerden elde edilen Erzurum kahvaltısı görücüye çıktı - Son Dakika
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Organik ürünlerden elde edilen Erzurum kahvaltısı görücüye çıktı

20.05.2022 12:59

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Erzurum'un organik tarım ve hayvancılık ürünlerinden elde edilen yaklaşık 60 kahvaltı çeşidi tanıtıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Erzurum'un organik tarım ve hayvancılık ürünlerinden elde edilen yaklaşık 60 kahvaltı çeşidi tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde gelecek hafta kutlanacak "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, tarım ve hayvancılıkta önemli kentlerden Erzurum'da üretilen ürünlerden elde edilen kahvaltının tanıtımı için harekete geçildi.

Büyükşehir Belediyesi Kafe 25 Sosyal Tesisleri'nde, basın mensupları ve STK'lere yönelik tanıtım kahvaltısında, organik sütlü ürünlerin yanı sıra bal, tereyağı ve peynirlere, böreklerden patates ve ekmek çeşitlerine kadar birbirinden farklı lezzetlere sahip yaklaşık 60 kahvaltı türü sergilendi.

Vali Okay Memiş, toplantıda, Erzurum mutfağında hatırı sayılır ürünlerin bulunduğunu, bunların birçoğunun da tescilli olduğunu söyledi.

Hayvancılıkta zirve kent olan Erzurum'un büyükbaş hayvancılıkta ikinci sırada yer aldığını ifade eden Memiş, turizmde 1 milyon turist hedeflerini Kovid-19'a rağmen Büyükşehir Belediyesiyle 2 milyon turist rakamının üzerine çıkardıklarını belirtti.

Kent olarak her anlamda daha iyiye doğru gideceklerini vurgulayan Memiş şöyle devam etti:

"Hayvancılığın merkezi olmamız dolayısıyla kahvaltıda görülen ürünlerinin protein değeri yüksek. Aynı zamana da çok sağlıklı ürünler. Ben ağır bir Kovid-19 geçirdim ve ondan sonra sağlıklı beslenmeye yönelik kitaplar okumaya başladım. Okumalarım sonucunda tam 8 kilo verdim. Bu anlamda Erzurum mutfağı, sağlıklı, protein esaslı beslenmek için çok ideal."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim yönüyle her alanda dikkatleri üzerine çektiğini ifade etti.

Kadim kültür ve medeniyetlerin etkisiyle Erzurum'da farklı bir yemek lezzetinin ortayı çıktığını vurgulayan Sekmen, "Bir sabah kahvaltısında bile onlarca çeşidi bir arada bulmamız mümkün. Yüksek rakımlı şehirde hayvancılık önemli yer tutuyor. Birçok organik ürünlerimiz var. Bunların oluşumuyla ayrı bir gastronomi kültürü oluşmuş durumda. Bu gastronomi kültürünü tanıttığımız sürece şehrimiz daha çok turist alacak. Turizmin birçok çeşidi var, önemli bir türü de gastronomiyle ilgili bir turizm şekli. Bunu tanıtmak da şehrimize büyük yarar sağlayacak." dedi.

Erzurum'un yemek türleriyle ilgili baskısı yapılan yemek kitabına değinen Sekmen, buna yeni çeşitleri de ekleyerek kentin özellikle kahvaltı kültürünü Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmış olacaklarını bildirdi.

Vali Yardımcısı Can Atak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile diğer ilgililerin katıldığı tanıtım, kahvaltıya son buldu.

Organik ürünlerden elde edilen Erzurum kahvaltısı görücüye çıktı
Organik ürünlerden elde edilen Erzurum kahvaltısı görücüye çıktı
Organik ürünlerden elde edilen Erzurum kahvaltısı görücüye çıktı
Organik ürünlerden elde edilen Erzurum kahvaltısı görücüye çıktı

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Kaynak: AA

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