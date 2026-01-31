Orman Okulu Eğitmen Eğitimi Gerçekleşti - Son Dakika
Orman Okulu Eğitmen Eğitimi Gerçekleşti

31.01.2026 13:17
ISUBÜ ve PAÜ işbirliğiyle düzenlenen eğitimle doğada yaşam ve afet farkındalığı konuları ele alındı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğinde "Orman Okulu Eğitmen Eğitimi" düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "Orman Okulu Eğitmen Eğitimi" programı ile doğada yaşam, iklim ve afet farkındalığı konularında eğitim alan katılımcıların, bulundukları illerde çocuklar ve gençlere yönelik "orman okulu" uygulamaları yürütmesi hedefleniyor.

ISUBÜ Çocuk Akademisi Koordinatörlüğü ve PAÜ Çocuk Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen program kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 34 katılımcıya eğitim verildi.

İki aşamalı eğitimin ilk aşamasında, çevrim içi derslerde "orman okulu yaklaşımının kuramsal temelleri" ele alındı. İkinci aşamada katılımcılara, alanında uzman eğitmenler tarafından "doğada yaşam becerileri, kampçılık, yön bulma, ilk yardım, iklim değişikliği ve afet farkındalığı" konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Program kapsamında yaratıcı drama, sanat, biyoçeşitlilik, geri dönüşüm ve oryantiring gibi çeşitli uygulamalı etkinlikler de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISUBÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi ve Çocuk Akademisi Koordinatörü Doç. Dr. Yasin Ünal, üniversitenin 2023'ten beri orman okulu eğitimleri verdiğini belirterek, öğretmenler, orman mühendisleri ve doğa alanında çalışan farklı gruplara yönelik eğitimlerin Türkiye genelinde yaygınlaştığını ve işbirliğini ilerleyen süreçte sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve PAÜ Çocuk Üniversitesi Merkez Müdürü Prof. Dr. Fatma Taşkın Ekici de öğretmenlerle orman mühendislerini aynı programda buluşturan bütüncül yapının, eğitimin en güçlü yönlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

