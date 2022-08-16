ÜNLÜ İSİMLER BU YIL DA ORMAN YANGINLARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU - Son Dakika
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ÜNLÜ İSİMLER BU YIL DA ORMAN YANGINLARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

16.08.2022 12:05
ÜNLÜ İSİMLER BU YIL DA ORMAN YANGINLARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) mücadelesine ünlü isimlerden bu yıl da destek geldi.

Orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) mücadelesine ünlü isimlerden bu yıl da destek geldi. Oyuncu Vildan Atasever, hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ömür Gedik ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları videolarla orman yangınlarına dikkat çektiler.

Türkiye'de her yıl yüzde 90'a yakını insan kaynaklı yaşanan orman yangınlarının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşması için çalışmalar yürüten OGM, toplumda daha geniş kitlelere ulaşmak için ünlülerinde desteğini alıyor. OGM'nin farkındalık kampanyasına bu sefer sevilen oyuncu Vildan Atasever, gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan destek geldi. OGM'nin sosyal medya hesapları üstünden video olarak yayınlanan mesajlarda orman yangınlarının sebeplerine dikkat çekere, 'Birlikte Başarabiliriz' ortak mesajını veren ünlüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldılar.

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Kaynak: DHA

Orman Genel Müdürlüğü, Vildan Atasever, Ömür Gedik, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜNLÜ İSİMLER BU YIL DA ORMAN YANGINLARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU - Son Dakika

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