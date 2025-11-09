Yomra Kent Meydanı Projesi Temel Atma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yomra Kent Meydanı Projesi Temel Atma Töreni

09.11.2025 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Yomra Kent Meydanı" projesinin temel atma töreninde, “Dönemin sıkıntılarını tüm vatandaşlarımız biliyor ama biz buna sığınmadan, kaynaklarımızı verimli kullanarak halkçı, kamudan yana, şeffaf belediyecilik yapıyoruz” diye konuştu.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Yomra Kent Meydanı" projesinin temel atma töreninde, "Dönemin sıkıntılarını tüm vatandaşlarımız biliyor ama biz buna sığınmadan, kaynaklarımızı verimli kullanarak halkçı, kamudan yana, şeffaf belediyecilik yapıyoruz" diye konuştu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın ev sahipliği yaptığı Yomra Kent Meydanı projesinin temel atma törenine Kaya'nın yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, önceki dönem Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, TBB Başkan Danışmanı Hasan Süha Saral, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu ve Celal Akaç, ilçe başkanları partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaya, kısıtlı imkanlara rağmen kaynakları verimli kullanarak halkçı belediyecilik anlayışı sergilediklerini söyledi. Önceliklerinin faydalı işler yapmak olduğunu belirten Kaya, şunları dile getirdi:

"Tek derdimiz memlekete ve millete faydalı işler yapabilmek"

"Yomra'ya son günlerde çok sık geliyoruz ve hep hayırlı işler için geliyoruz. Çalışkan başkanıma ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ülke olarak zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ama bu sıkıntılı günlerde güzel işler de yapılabiliyor. Bizler hep bu gayret içindeyiz. Belediye başkanı arkadaşlarımızla, parti teşkilatlarımızla, yönetici arkadaşlarımızla hep bir araya geliyoruz ve tek derdimiz şu memlekete millete hayırlı faydalı işler yapabilmek. Bir derde nasıl derman olabiliriz, bir sıkıntıyı nasıl çözebiliriz diye düşünüyoruz. Hiçbir bahaneye hiçbir sıkıntıya sığınmadan bunları yapma gayreti içerisindeyiz. Dönemin sıkıntılarını tüm vatandaşlarımız biliyor ama biz buna sığınmadan, kaynaklarımızı verimli kullanarak halkçı, kamudan yana, şeffaf belediyecilik yaparak, kurumsal kapasitemizi artırıp yol almaya çalışıyoruz. Bugün bunun bir örneğini de Yomra'mızda yaşıyoruz; şu an açılış yaptığımız alan daha önce pazar yerinin kurulduğu yerdi, yıllarca atıl durumda kalmıştı. Ama başkanımız ve çalışma arkadaşları burada ellerini taşın altına koyarak, burayı Yomra'ya değer katacak bir alana dönüştürüyorlar. Katkı veren emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 'İnsan odur ki hizmet eder, eser bırakır'; değerli başkanımız da bu yolda hızla ilerliyor. Allah onun ayağını taşa değdirmesin."

Kaya, konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılına ilişkin olarak, "Bu toprakları bize vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk, vefatının üzerinden 87 yıl geçmesine rağmen bugün hepimizin kalbinde yaşıyorsa, geride bıraktığı eserler sayesindedir. Bu toprakları bize vatan yapan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle saygıyla minnetle anıyorum. Memleketi ve milleti için çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Bıyık ise projenin Yomra Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olduğunu belirterek, "Yomra Kent Meydanı Projesi; 31 dükkan, 28 ofis, 1 kafeterya, 3 restoran, 3 büfe, 1 süs havuzu, 1 tören alanı ve 300 araçlık otoparktan oluşacak. Proje tamamlandığında bu alan, Kaşüstü Mahallesi'nin ardından Yomra'nın ikinci cazibe merkezi olacak. Böylelikle ilçemizin işlekliğini ve canlılığını Yomra'nın geneline yaymış olacağız" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Yomra Kent Meydanı'nın temeli alkışlar eşliğinde atıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Kaya, Ortahisar, Tören, Yomra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yomra Kent Meydanı Projesi Temel Atma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti 12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
“Cehennem Necati“ için yeniden tutuklama kararı "Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi 3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
Profesörden Ahmet Uysal’dan skandal Atatürk paylaşımı Tepki çekince apar topar sildi Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu Amca Salim Güran cezaevinden konuştu Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
Yeşilçam’ın usta ismi Salih Güney’den üzen haber Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

12:45
Diyarbakır’da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7 Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
12:10
Sındırgı’da korkutan deprem Sarsıntı İstanbul’da da hissedildi
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
12:07
Erdoğan: Suriye’nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin
11:06
Bakan Tunç: Demirtaş’la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz
10:58
Mourinho’dan Fener’e ağır fatura 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2025 13:16:14. #7.12#
SON DAKİKA: Yomra Kent Meydanı Projesi Temel Atma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.