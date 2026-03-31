Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

31.03.2026 11:00
Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar’ın Çin ziyareti sırasında İran’daki savaş gündeme geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, özellikle ABD ve İsrail’e askeri operasyonları derhal durdurma çağrısı yaptı. Nükleer tesislere yönelik saldırılara karşı olduklarını vurgulayan Wang Yi, gerilimin düşürülmesi ve diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

İran merkezli savaşın bölgesel etkileri sürerken, Pakistan diplomatik temaslarını hızlandırdı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, gerilimi düşürme çabaları kapsamında Çin’e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

PEKİN’DE KRİTİK GÖRÜŞME

Dar, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelerek İran’daki savaş, bölgesel gerilim ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Görüşmede, tarafların uluslararası ve bölgesel konularda benzer tutumlara sahip olduğu vurgulandı.

ÇİN’DEN ABD VE İSRAİL’E ÇAĞRI

Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada savaşın yol açtığı yıkımdan derin üzüntü duyduklarını belirtti. Özellikle tarihi alanların zarar görmesine dikkat çekilirken, başta ABD ve İsrail olmak üzere taraflara askeri operasyonları derhal durdurma çağrısı yapıldı.

NÜKLEER TESİSLERE SALDIRIYA TEPKİ

Pekin yönetimi, nükleer tesislere yönelik saldırılara kesin şekilde karşı çıktığını ifade etti. Çin, bu tür adımların bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

“HÜRMÜZ’DE GERİLİM DÜŞÜRÜLMELİ”

Çin, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelere de değinerek, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve deniz güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Pekin yönetimi, son dönemde boğazdan geçen üç Çin gemisine sağlanan destek için ilgili ülkelere teşekkür etti.

DİPLOMASİ VURGUSU

Çin, savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdüreceğini açıklarken, Pakistan ile yürütülen temasların da bu süreçte önemli bir rol oynadığına işaret etti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

