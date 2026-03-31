A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Kosova'yı eleyerek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde elde edeceği gelir netleşti. Ay-yıldızlılar için büyük bir maddi kazanç söz konusu.
Türkiye, Dünya Kupası bileti alması durumunda 10 milyon 500 bin euro ayakbastı parası kazanacak. Bu gelir, turnuvaya katılan takımlara verilen ilk ödül olarak federasyonun kasasına girecek.
Dünya Kupası'na katılım yalnızca sportif başarı anlamına gelmezken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu için önemli bir ekonomik katkı sağlayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu büyük geliri elde edebilmek için Kosova ile oynayacağı play-off finaline kilitlenmiş durumda.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)