A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir

31.03.2026 11:01
A Milli Takım, Kosova'yı eleyip Dünya Kupası'na katılması halinde 10.5 milyon euro ayakbastı parası kazanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Kosova'yı eleyerek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde elde edeceği gelir netleşti. Ay-yıldızlılar için büyük bir maddi kazanç söz konusu.

10.5 MİLYON EURO AYAKBASTI PARASI

Türkiye, Dünya Kupası bileti alması durumunda 10 milyon 500 bin euro ayakbastı parası kazanacak. Bu gelir, turnuvaya katılan takımlara verilen ilk ödül olarak federasyonun kasasına girecek.

HEM SPORTİF HEM EKONOMİK HEDEF

Dünya Kupası'na katılım yalnızca sportif başarı anlamına gelmezken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu için önemli bir ekonomik katkı sağlayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu büyük geliri elde edebilmek için Kosova ile oynayacağı play-off finaline kilitlenmiş durumda.

2026 Dünya Kupası para ödülleri şöyle:

  • Şampiyon: 50 milyon dolar
  • İkinci: 33 milyon dolar
  • Üçüncü: 29 milyon dolar
  • Dördüncü: 27 milyon dolar
  • 5-8. sıra: 19 milyon dolar
  • 9-16. sıra: 15 milyon dolar
  • 17-32. sıra 11 milyon dolar
  • 33-48. sıra: 9 milyon dolar
  • Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak

A Milli Futbol Takımı, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • caps lock caps lock:
    Kaybedecez gibi bir his var nedense. İyi oynayan kazansın. 6 5 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    Türk ün kazanmak için para değil adı yeter ruh hala aynı rahat alın alacağız 2002 ruhu ile 4 0 Yanıtla
  • gokberkgs53 gokberkgs53:
    bizim için para değil damlar dünya kupasına giderse hepsine 20 milyon usd vila veriyor hacı amca 1 0 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Villa gelicek hepsine beleşş bırakında oynasınlar 1 0 Yanıtla
  • 25041981 25041981:
    TFF ülkenin alt yapısına harcayın, milli futbolcular zaten iyi kazanıyor, önce Kosova'yı ekleyin, doğmadik çocuğa don bicmeyin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
