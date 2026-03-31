Mardinli Jorge Jesus yenilgi sonrası çıldırdı: Siz bizi beş paralık ettiniz

Kızıltepe 47 Spor'un "Mardinli Jesus" lakaplı teknik direktörü Veysi Altun, alınan mağlubiyet sonrası futbolcularına sert sözlerle tepki gösterdi.

MAĞLUBİYET SONRASI GERGİN ANLAR

Karşılaşmanın ardından takımına yönelik konuşma yapan Altun'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Deneyimli teknik adamın sert ifadeleri dikkat çekti.

"SİZ BİZİ BEŞ PARALIK ETTİNİZ"

Veysi Altun, oyuncularına hitaben, "Rakip bizim gibi onurlu, şerefli değil ama siz bizi beş paralık ettiniz. Ayıptır ya!" ifadelerini kullandı. Söz konusu anlar sosyal medyada hızla yayılırken, teknik adamın çıkışı futbolseverler arasında tartışma yarattı.