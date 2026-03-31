Volkan Konak ölümünün 1. yılında unutulmadı! Eşi sevenlerini duygulandırdı

31.03.2026 11:11
Geçtiğimiz yıl KKTC’de verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak, vefatının birinci yıl dönümünde sevenleri ve sanat camiası tarafından anıldı.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Volkan Konak, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanatçının ani vefatı hem müzik dünyasını hem de hayranlarını yasa boğmuştu.

Usta sanatçının vefatının üzerinden bir yıl geçerken Volkan Konak sevenleri tarafından unutulmadı. Sosyal medyada birçok sanatçı ve hayranı Konak’ın fotoğraflarını ve şarkılarını paylaşarak anma mesajları yayımladı. Paylaşımlarda, sanatçının eserleriyle hafızalarda yaşamaya devam ettiği vurgulandı.

“SENİ ÇOK ÖZLEDİM”

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak da yaptığı paylaşımla sevenleri duygulandırdı. Selma Konak mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Canım Volkan’ım, sensiz koca bir yıl geçti. Sızın hâlâ kalbimde. Seninle beraber olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hâlâ aynı ağırlıkta… Seni çok özledim.”

Ünlü şarkıcı Hande Yener ise paylaşımında, “Değerli dostumuz, canımız, sevgili Volkan Konak… Kaybedeli bir yıl geçti. Özlemle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Zara da sosyal medya hesabından Konak ile birlikte söyledikleri bir şarkının görüntülerini paylaşarak usta sanatçıyı andı.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu ise Konak’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak “Seni hiç unutmayacağız” notunu düştü.

Yazar ve şair Sunay Akın da yaptığı paylaşımda, “Sonunda kötülerin kaybettiği, kalbi temiz, kalbi sevgi dolu Volkan’ım gibi iyi insanların kazandığı bir fotoğraf bırakalım hüzünlü günün gecesine…” sözleriyle Konak’ı andı.

