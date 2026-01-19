Ortak Rapor Çalışmalarına Devam - Son Dakika
Ortak Rapor Çalışmalarına Devam

19.01.2026 14:39
TBMM'de Milli Dayanışma Komisyonu ortak rapor için toplandı, sürecin uzamaması gerektiği vurgulandı.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekimi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ortak rapor yazım sürecine ilişkin, "Çalışmaların bugün sona ermesini beklemiyoruz. Süreci dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Zamanlama konusunda bir baskımız yok. Ancak sürecin çok uzamaması gerektiğini de görüyoruz. Gerekirse daha yoğun ve daha sıkı çalışabilir. Burada önemli olan; Türkiye'nin önüne hem demokratikleşmeyi hem adaleti hem de toplumsal barışı geniş bir perspektifle koyacak; önümüzdeki yıllarda da yararlanılabilecek, tarihi ve herkesin sahipleneceği bir metin olması" dedi. Emir, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmaya ilişkin, "Bölgede silahların susması, aynı zamanda Türkiye'ye her zaman olumlu yansıyacak gelişmelerdir" ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için dördüncü kez TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya katılıyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ortak rapor çalışması için TBMM Başkanlığı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ortak rapor çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Emir, "Üzerinde uzlaştığımız konular da var, ayrıştığımız konular da. Ancak burada asıl önemli olan; Türkiye'nin barışı, demokrasisi, adaleti ve hukuk devleti için ortak aklı geliştirmektir" şeklinde konuştu.

"Suriye'deki gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz" diyen Murat Emir, "Hepimizin temennisi; Suriye'de kimseyi dışarıda bırakmayan, Türkmenleri, Arapları, Alevileri, Dürzileri ve hiçbir grubu dışarıda bırakmayacak, herkesi vatandaşlık temelinde buluşturan ve barış içinde yaşatacak bir anayasal demokrasinin kurulmasıdır. Bizim de CHP olarak buna katkı vermek gibi bir görevimiz var. Aynı zamanda devletimizin de bu noktada itidalli ve yapıcı olması gerektiğini düşünüyor ve bunu öneriyoruz. Bölgede silahların susması, aynı zamanda Türkiye'ye her zaman olumlu yansıyacak gelişmelerdir" ifadelerini kullandı.

Murat Emir, soru üzerine, çalışmaların bugün sona ermesini beklemediklerini söyleyerek, "Süreci dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Zamanlama konusunda bir baskımız yok. Ancak sürecin çok uzamaması gerektiğini de görüyoruz. Gerekirse daha yoğun ve daha sıkı çalışabilir. Burada önemli olan; Türkiye'nin önüne hem demokratikleşmeyi, hem adaleti hem de toplumsal barışı geniş bir perspektifle koyacak; önümüzdeki yıllarda da yararlanılabilecek, tarihi ve herkesin sahipleneceği bir metin olması" dedi.

Kaynak: ANKA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortak Rapor Çalışmalarına Devam - Son Dakika

