OSB'de yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir hayırsever tarafından yaptırılan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Caminin açılış töreninde Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Diyanet İşleri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, siyasi parti temsilcileri, camiyi yaptıran Öge ailesi ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) il genelinin en önemli sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirterek, Öge ailesinin ihtiyaç doğrultusunda yaptırdıkları bu cami için teşekkür etti. - BİLECİK