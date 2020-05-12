Osman Amca'dan hemşiresine anlamlı teşekkür - Son Dakika
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Osman Amca'dan hemşiresine anlamlı teşekkür

7 saat önce

Osman Amca'dan hemşiresine anlamlı teşekkür Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastanede çalışan hemşirelere çiçek dağıtarak hemşireler gününü kutladı.

Osman Amca'dan hemşiresine anlamlı teşekkür

İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastanede çalışan hemşirelere çiçek dağıtarak hemşireler gününü kutladı. Kutlama organizasyonunda korona virüs hastası Osman amcanın kendisi gibi koronavirüs hastası olan ve tedavisinin ardından tekrar görevi başına dönen Aysel hemşireye çiçek vererek teşekkür etmesi görenleri duygulandırdı.

COVİD-19 pandemisi süresince sağlık çalışanları zaman kavramını hiçe sayarak ailelerinden uzak görevlerini icra ederek ön saflarda canla başla mücadele etmeye devam ediyorlar. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi de hastanede çalışan hemşirelerin hemşireler gününü kutladı. Hemşireler günü kutlamasının organizasyonunda Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Çırpı, hemşirelere gül dağıtarak duygu dolu bir mesajla hitap etti.

Osman Amcadan Anlamlı Teşekkür

Hastanedeki kutlama duygu dolu anlara da sahne oldu. Hastanede hemşire olarak görev yapan hemşire Aysel Orun daha öncesinde COVİD 19 salgınına yakalanmış, tedavisi biter bitmez de tekrar hastanedeki görevinin başına dönmüştü. Bu süreçte onlarca korona hastasının tedavisine katkıda bulunan ve korona hastalarıyla bir bağ kuran Aysel hemşireye bir anlamlı teşekkür de Osman amcadan geldi. Korona virüs hastası olan Osman amca kendisin bu süreçte yalnız bırakmayan Aysel hemşireye çiçek vererek hemşireler gününü kutladı. Sağlık çalışanı ve korona virüs hastalarının hastanede birbirleri arasında kurdukları bağ ise görenleri duygulandırdı.

Tedavi sürecinde hemşirelere teşekkür eden Korona virüs hastası Osman Nuri Topsakal, "Ben burada 18 gündür tedavi görüyorum. Hastalık sürecinde benimle ilgilenen hemşirelerden Allah razı olsun. Benimle çok güzel ilgilendiler. Rabbim onlara kolaylıklar versin. Bu güzel hizmetlerinden ötürü hemşireler günü dolayısıyla bir çiçek süprizi yapalım istedik. Mutlu olmasını istedim" diye konuştu.

Korona virüs sürecinde hediyesinden dolayı Osman Nuri Topsakal'a teşekkür eden Hemşire Aysel Orun, "Bende hasta oldum 18 gün boyunca korona virüs hastasıydım çok şükür iyileştim ve mesleğimin başındayım, görevime döndüm. Bu süreçte gerek aileme gerekse meslektaşlarıma bu anlamda bana çok destek oldular. Bu açıdan da tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Osman Beyden böyle bir çiçek alınca çok şaşırdım çok duygulandım. Mesleğimizin insanlar tarafından değerli görülmesi beni ayrıca mutlu etti ve Osman Beyede çok teşekkür ediyorum. Osman Bey'de tedavisinin 18. gününde ve bu hastalığını atlayacağını düşünüyorum ona acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Osman Amca'dan hemşiresine anlamlı teşekkür

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 04:17 Kaynak: İHA

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