Osman Haymana, "Talas'a Belediye Değil, Hayırseverlerimiz Hizmet Etti"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, Talas'a yapılan yatırımların tamamının hayırseverler tarafından yapıldığına dikkat çekerek, "Belediye Başkanı diyor ki: 'Camii, okul ve sağlık ocağını hayırseverlerimizin desteğiyle hayata geçirdik' diyor.

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, Talas'a yapılan yatırımların tamamının hayırseverler tarafından yapıldığına dikkat çekerek, "Belediye Başkanı diyor ki: 'Camii, okul ve sağlık ocağını hayırseverlerimizin desteğiyle hayata geçirdik' diyor. Belediye Talas'a hiçbir şey yapmadığına göre 43 milyon lira borç neden var?" diye sordu.



İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, seçim çalışmaları kapsamında seçmenle buluşmaya devam etti.



İlçede ev ziyaretlerini sürdüren Av. Osman Haymana, İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş ile esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.



Esnafların sorunlarını dinleyen Av. Haymana ve Ataş, sorunların çözümüne dair projelerini anlattı. Esnaf ise sorunlardan dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını ve belediyenin 5 yıldır esnafın işini rahatlatacak bir projeyi hayata geçirmediğini söyledi.



HİZMET ÜRETMEYEN BELEDİYENİN 43 MİLYON LİRA BORCU VAR!



İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun Talas'a hayırsever desteğiyle yapılan hizmetleri belediye hizmeti gibi gösterdiğini, Başkan Adayı Mustafa Yalçın'ın ise, Talas'a bir şey yapılmadığına dönük sözlerini hatırlattı.



Av. Osman Haymana, "Mustafa Palancıoğlu Bey katıldığı bir programda, 'Talas'ta şuana kadar 10 camiyi ibadete açtık. 6 Kur'an kursunu hizmete soktuk. 4 Sağlık Ocağı, 3 112 acil istasyonunu Talas'a kazandırdık. 10 okulu da eğitimin hizmetine sunduk. Bu çalışmalarımızdaki en büyük desteği hayırseverlerimizden alıyoruz. Kayserimiz hayırsever şehri.' Diyor. Sayın Başkan sizin de söylediğiniz gibi Talas'ta hizmete açılan bu binalar Belediyenin kasasından çıkan paralarla değil, hayırseverlerimizin ceplerinden çıkan paralarla yapıldı. Talas'a kalıcı olarak belediye tarafından hiçbir şey yapılmadı. Eski tarihi yapıların restorasyonu dışında gözle görülür bir hizmetin olmadığı Talas'ta belediyenin nasıl olur da 43 milyon lira borcu olabilir? Bu paralar nerelere harcandı bunun hesabını Talaslı hemşerilerimiz önce sandıkta, sonra da vicdan mahkemelerinde sorar. Yüce Mevla'mın huzuruna çıktıklarında da bedelini öderler. Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın Beyefendi bile Talas'a hiçbir belediye yatırımı yapılmadığını katıldığı programlarda dile getiriyor. Bu iki isimde aynı partinin adayı olduğuna göre Mustafa Yalçın beyefendi kimi kime şikayet ediyor anlamak güç. Talas'a belediye olarak hizmet üretilseydi nüfusu her geçen gün büyüyen ilçemiz şu an ülkenin parmakla gösterilen bir ilçesine dönüşebilirdi. Maalesef tarihi ve tarihi değerleri olan ilçemiz değerlerini yitirmiş durumda. Dün 'Yeşil Talas' olarak adlandırılan ilçemiz bugün maalesef ahlak dışı işlerin döndüğü bir ilçe olarak anılmakta ve Kayserili hemşerilerimizin güvenini yitirmektedir. Biz kültürel zenginliğimizi koruyacağımız gibi ahlaki değerlerimize de sahip çıkacağız ve Talas'ı bütün ülkede parmakla gösterilir bir ilçeye dönüştüreceğiz." diye konuştu. - KAYSERİ

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