Son Dakika Haberleri: Osman Nuri Gülaçar: "Fuat Sezgin Önemli Bir Değerdi"

Osman Nuri Gülaçar: "Fuat Sezgin Önemli Bir Değerdi"

44 dakika önce

AK Parti Van Milletvekilli ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, Fuat Sezgin'in başta ülkemiz olmak üzere onlarca ülkenin önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Osman Nuri Gülaçar:
AK Parti Van Milletvekilli ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, Fuat Sezgin'in başta ülkemiz olmak üzere onlarca ülkenin önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından düzenlenen "Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu", yerli ve yabancı onlarca akademisyenin yanı sıra AK Parti Van Milletvekilli ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar ve Van Milletvekili İrfan Kartal'ın da katılımıyla devam ediyor. Sempozyumda bir konuşma yapan Milletvekili Gülaçar, "Fuat Sezgin başta ülkemiz olmak üzere onlarca ülkenin önemli bir değeriydi. Özellikle İslam dünyası adına yaptığı çalışmalar sayesinde İslam'ın insana ve insanlığa kazandırdıklarını tüm dünyaya göstermeyi başardı. Bu kadar başarılı olabilmesinin ise yegane sebebini kendi sözlerinden anlayabiliriz. 'Eğer arkanızda inancınız varsa, o sizi yapıcı olmaya itiyorsa çok şeyler başarırsınız. Benim hayatımın sırrı budur' diyordu. Evet gerçekten de onun hayatının sırrı inanmaktaki inatçılığıydı. Cahiller tarafından 'Zararlı Profesörler' listesine alınarak inanmışlığının bedelini de ödedi. Ne mutlu bize ki şimdi ülkemizde onun adı bir yıla veriliyor. Bu değerli ismi ülkemize hatırlatmak amacıyla yapılan her programa minnettar olduğum gibi Yüzüncü Yıl Üniversitesine de program için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Gülaçar, konuşmalarının ardından Van Milletvekili İrfan Kartal ile program davetlilerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kızı Hilal Sezgin'e Van halkı adına hediye takdim etti.

Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, sempozyuma katılan İran Başkonsolosu Dr. Sajed Soltanzadeh, Ticaret Ataşesi Mir Hadi Mousavi ve Kültür Müdürü Dr. Hamid Zamanlou ile basına kapalı bir toplantı da gerçekleştirdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:54 Kaynak: İHA

AK Parti, Van, Fuat Sezgin, Osman Nuri Gülaçar, Güncel
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