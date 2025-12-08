Osman Olcay Yazıcı Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osman Olcay Yazıcı Anıldı

Osman Olcay Yazıcı Anıldı
08.12.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TYB İstanbul, şair Osman Olcay Yazıcı'yı etkinlikle andı; eserleri ve katkıları vurgulandı.

Şair ve yazar Osman Olcay Yazıcı, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin hazırladığı programla yad edildi.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, TYB İstanbul Şubesi'ndeki etkinlikte söyleşi ve şiir dinletileri düzenlendi, kapak sergileri beğeniye sunuldu.

Açılışta konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Yazıcı'nın Türk edebiyatında müstesna bir yere sahip olduğunu, yalnızca tek bir alanda değil edebiyatın birçok türünde eser verdiğini söyledi.

Yazıcı'nın eserlerindeki derinliğin hala yeterince fark edilmediğini aktaran Bıyıklı, "Yazıcı, şair kimliğinin yanında aynı zamanda özgün düşünceleri olan bir fikir insanıydı. 'Kitapsız Toplum' ve 'Tartışmayı Tartışmak' gibi eserleri incelendiğinde ondaki entelektüel birikimi hemen görürsünüz. Özellikle 'Dil Estetiği' başlığıyla yaptığı çalışma, estetik bilincinin ne kadar yüksek bir seviyede olduğunu anlamamızı sağlar." ifadelerini kullandı.

Bıyıklı, Yazıcı'nın vatansever bir münevver olarak edebiyat aracılığıyla sözünü en gür şekilde söylediğini belirterek, "Bu topraklara hizmetini yapmıştır. Yayıncı dostlarımızdan, eserlerinin tamamını yeniden basarak okura ulaştırmalarını istirham ediyoruz. Akademisyen dostlarımız da şiirleri ve yazıları üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptırmalı. Biz dostları olarak yakın zamanda onun adına bir armağan kitap hazırlayacağız. Yazarlar ölünce değil, unutulunca ölürler. Biz vefa ödevimizde asla sınıfta kalmayacağız. Bu toprağın şiirini yazan, yerli ve milli bir mefkure çerçevesinde ömür süren aydınlarımızı her zaman gündemde tutmaya devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

"Aynı çizgide bir ömür sürmeye devam edeceğim"

Programın sonunda teşekkür konuşması yapan Osman Olcay Yazıcı'nın oğlu Abdullah Oğuz Yazıcı, babasının manevi mirasını yaşatmaya devam edeceğini belirterek, "Babam bize geride sımsıkı sarılmamız gereken milli ve manevi değerlerimizi ve birbirinden kıymetli eserlerini bıraktı. Ona layık bir evlat olmak için onun davasına sahip çıkıp aynı çizgide bir ömür sürmeye devam edeceğim. Teşrif eden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Programda, İstanbul'un çeşitli üniversitelerinde okuyan öğrenciler Yazıcı'nın şiirlerini seslendirdi.

Usta kalemin dostlarından Ekrem Kaftan, Şerif Aydemir, Yusuf Dinç, Süleyman Doğan, İsrafil Kuralay, Mehmet Develioğlu ve Nihat Alayoğlu gibi isimler de hatıralarını paylaştı.

Kaynak: AA

Olcay Yazıcı, Şair Osman, İstanbul, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Olcay Yazıcı Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:18:05. #7.12#
SON DAKİKA: Osman Olcay Yazıcı Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.