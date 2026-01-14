Osmaneli'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Osmaneli'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Osmaneli\'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
14.01.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre dün gece, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Borcak Köyü yolunda trafik kazası meydana geldi. Faruk Ç. idaresindeki 35 CEE 13 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü Faruk Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Osmaneli, Bilecik, Olaylar, 3-sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Osmaneli'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:51:25. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaneli'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.