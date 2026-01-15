Osmangazi Köprüsü'nde Garantili Soygun İddiası - Son Dakika
Osmangazi Köprüsü'nde Garantili Soygun İddiası

15.01.2026 01:33
CHP'li Yavuzyılmaz, 2025'te köprüde 505 milyon dolar ödendiğini belirterek 'garantili soygun' dedi.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Osmangazi Köprüsü'nde 2025 yılında araç geçiş garantisi aşılmasına rağmen Hazine'nin görevli şirkete 505 milyon dolar ödeme yaptığını belirterek, "Bunun adı garantili soygundur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin 2025 yılı verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yavuzyılmaz, Osmangazi Köprüsü'nde 2025 yılı için garanti edilen araç geçiş sayısının 14 milyon 600 bin olmasına karşın gerçekleşen geçiş sayısının 20 milyon 732 bin olduğunu bildirdi. Buna rağmen Hazine'nin görevli şirkete 505 milyon dolar ödeme yaptığını belirten Yavuzyılmaz, bu tutarın güncel kurla yaklaşık 22 milyar liraya karşılık geldiğini ifade etti.

Paylaşımında, garanti tutmasına rağmen neden Hazine ödemesi yapıldığını da açıklayan Yavuzyılmaz, sözleşmeye göre şirkete araç başına 35 dolar artı KDV garanti verildiğini, bu tutarın her yıl Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış oranına göre güncellendiğini kaydetti.

Yavuzyılmaz'ın aktardığına göre, 2026 yılı itibarıyla Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 56,5 dolar oldu. Bu tutarın Türk lirası karşılığının 2 bin 430 lira olduğunu belirten Yavuzyılmaz, sürücülerin ödediği 995 liralık geçiş ücretinin düşülmesiyle her araç için kalan 1.435 liralık farkın Hazine tarafından karşılandığını ifade etti.

"Bunun adı garantili soygundur"

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin oluşturduğu bu düzende, Osmangazi Köprüsü'nde garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamadığında geçiş ücretinin yüzde 100'ü, tutturulduğunda ise yüzde 60'ı Hazine tarafından şirkete ödeniyor. Bunun adı garantili soygundur."

Yavuzyılmaz, paylaştığı tablolar ve belgelerde CİMER, Sayıştay raporları ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücret tarifesine yer verdi.

Kaynak: ANKA

