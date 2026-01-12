Osmaniye'de tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Korkut Ata Mahallesi 7583 Sokak'taki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Ev Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?