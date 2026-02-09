Osmaniye'de Kaza: 2 Yaralı

OSMANİYE'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmaniye-Toprakkale kara yolu sebze hali yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,