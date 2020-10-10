Osmaniye'de orman yangını çıktı, alevler evlerede sıçradı - Son Dakika

Osmaniye'de orman yangını çıktı, alevler evlerede sıçradı

10.10.2020 17:22
Osmaniye'de orman yangını çıktı, alevler evlerede sıçradı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde orman yangını çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde orman yangını çıktı. Yangında şu ana kadar iki ev yanarken yangının ilerleyiş istikametindeki evler boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Çiyanlı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görenlerin ihbarı üzerine bölgeye başta Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre il ve ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri müdahale etti. 20 arazöz,3 iş makinesi ve 150 civarında orman yangın söndürme işçisi karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise yangına havadan müdahale etti. Yangın Yukarı Çiyanlı köyünde bulunan 2 ev ve ahıra da sıçradı. Yangının ilerleyiş istikametinde bulunan evler ise tedbir amaçlı Jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Yangın yerinde incelemelerde bulunan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık yaptığı açıklamada " ukarı Çiyanlı köyümüzde çıkan yangın devam ediyor. Helikopter ve arazözlerle yangına müdahale ediyoruz. Bütün ekiplerimiz köylülerimiz hep beraber yangını söndürmek için çabalıyoruz. İnşallah kısa bir sürede yangını kontrol altına alacağız" şeklinde konuştu.

-İHA-

Osmaniye'de orman yangını çıktı, alevler evlerede sıçradı
Osmaniye'de orman yangını çıktı, alevler evlerede sıçradı

Osmaniye, Kadirli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de orman yangını çıktı, alevler evlerede sıçradı - Son Dakika

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