Otizmli Aileler Tiyatroda Buluştu

09.01.2026 11:21
Zonguldak'ta otizmli bireylerin aileleri, tiyatro projesiyle sosyalleşme fırsatı buldu.

Zonguldak'ta otizmli bireylerin aileleri, hem sosyalleşmek hem de özel gereksinimli çocukların hayatına dokunmak için tiyatro sahnesinde buluştu.

Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KOBDER) ile Ters Köşe Tiyatro Topluluğunun katkılarıyla otizmli bireylerin ailelerinin sosyal etkinliklerde yer almasını sağlamak amacıyla geçen yıl temmuz ayında "Karaelmas'ın Beyaz İncileri" isimli topluluk oluşturuldu.

Yahya Kasımfırtına'nın yönetmenliğinde "Safinaz'ın İzdivacı" ve "Kız İsteme" oyunlarının ilk okumalarına başlayan 13 kişilik ekip, çalışmalarını Zonguldak Belediye Kültür Merkezi'nde sürdürüyor.

Ailelerin kaliteli zaman geçirmelerinin yanı sıra sosyalleşmeleri hedeflenen proje kapsamında çeşitli il ve ilçelerde sahnelenecek, oyunlardan elde edilecek gelir, otizmli ve engelli bireylerin yararına kullanılmak üzere derneklere bağışlanacak.

Yaklaşık 3 yıl devam edecek proje çerçevesinde tiyatro topluluğu, ilk oyunlarını 29 Mart'ta Bartın'ın Ulus ilçesinde sahneleyecek.

"Farkındalık oluşturmaya çalışacağız"

KOBDER Başkan Yardımcısı Aytekin Kaçmak, AA muhabirine, otizmli bireylerin ailelerinin kaliteli zaman geçirmeleri ve yeni şeyler üretmeleri için bir şeyler yapmak istediklerini söyledi.

"Yarı amatör" bir ekip kurduklarını belirten Kaçmak, otizmli bireylerin ailelerinin tiyatro yapabildiğini göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaçmak, farklı il ve ilçelerdeki otizmli derneklerin yararına 2 oyun oynayacaklarını dile getirerek, "Hiçbir gelir elde etmeyeceğiz. Gittiğimiz yerlerdeki dernekler gelir elde edecek. Bu gelir de engelli bireyler için kullanılacak. Biz sadece farkındalık oluşturmaya ve gittiğimiz yerlerdeki derneklere faydalı olmaya çalışacağız." dedi.

Oyunları 3 yıl boyunca sergilemeyi düşündüklerini belirten Kaçmak, "Bartın, Karabük, Ankara, İstanbul, Düzce ve bunların dışında kim talep ederse gideceğiz. Otizm bir hastalık değil, sadece farkındalıktır. Otizmli bireyler ve ailelerinin eve kapanmaması gerekiyor. Onlar her alanda başarılı olabilirler." diye konuştu.

Yönetmen Yahya Kasımfırtına da ailelerin tiyatro sahnesinde olmaktan mutlu olduğuna değinerek, "Ailelerin kendilerine olan özgüveni geldi. Şu anda ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mart ayında oyunumuzu çıkarmayı, Zonguldak'ta da 3 kez oyunumuzu sahnelemeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllarca kentte tiyatroya emek verdiğinden bahseden Kasımfırtına, otizmli ve engelli aileleriyle çalışmaktan mutlu olduğunu, daha çok işler yapmayı hedeflediklerini anlattı.

"Tiyatroyla hayatımıza renk geldi"

Ekip üyesi Çiğdem Sivri ise provaların eğlenceli geçtiğini, tiyatronun kendisine çok şey kattığını söyledi.

Hayatında büyük değişiklikler olduğunu belirten Sivri, "Bu bakımdan çok şanslıyız. Bakış açımız, espri anlayışımız, düşüncemiz, kelime haznemiz gelişti, iletişimimiz farklılaştı. Tiyatroyla hayatımıza renk geldi. Tiyatroyla ilerlediğimizi, neler yapabileceğimizi gördük." dedi.

Zehra Koç da bu uğraşın kendilerine iyi geldiğini dile getirerek, "Toplum içinde 'biz de varız' diyebileceğimiz bir ortam sağlanıyor bize burada. Çok mutluyuz. Otizmli aileler olarak toplumdan biraz soyutlanıyoruz, kısıtlanıyoruz. Burada o kısıtlanmayı aşıyoruz. Bu zamana kadar tiyatroda yer alacağımıza dair bilgimiz yoktu ama bu şans bize verildi. Biz de bu şansı güzelce kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Koç, burada yeteneğini keşfettiğini ve bu sayede çocuğuyla iletişiminde de güzel dönüşler aldığını anlatarak, otizmli bireylerin ailelerini tiyatro sahnesinde buluşmaya davet etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Zonguldak, Son Dakika

