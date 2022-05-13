Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı

13.05.2022 20:25

Adıyaman'da, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak kurşunların hedefi olan oto yıkamacı, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Adıyaman'da, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak kurşunların hedefi olan oto yıkamacı, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan olayın şüphelisi 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi'nde SGK İl Müdürlüğü yakınlarında oto yıkamacısı bulunan Suat B'ye (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta yanından geçen hafif ticari aracın içerisinden silahla ateş edildi. Mermilerin hedefi olan Suat B, kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar ise korku ve paniği bir arada yaşadı. Yaralanan Suat B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise şüpheli şahısların peşine düştü. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın 2 şüphelisini, Gölbaşı Caddesi üzerinde araçlarıyla ilerlerken önünü keserek yakaladı. Kıskıvrak yakalanan olayın şüphelileri gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Suat B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı
Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı
Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı
Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı - Son Dakika


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