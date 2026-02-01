Otobüs Kazasında Ölenlerin Kimlikleri Belirlendi

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki otobüs kazasında yaşamını yitiren 9 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin, Onur Yılmaz (21), Pervin Önal (22), Aslı Çevik (47), Zeynep Koçak (49), Bilgenur Koçak (16), Seymen Çınar Sarı (12), İzzet Karaağaç (53), Resmiye Göktepe (62) ve Erdi Demirsoy (25) olduğu belirlendi.
Adem AKALAN-Aysu DURSUN-İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,
