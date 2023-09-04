Otobüste sinir krizi geçiren bir kadın yolcu ''Benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız'' diye bağırdı

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolar arasına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer yolcu otobüsü... Yolculuk esnasında bir kadın, diğer yolculara aldırış etmeden "Benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız" diye bağırdı.

O esnada sinir krizi geçirdiği tahmin edilen kadının görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi. Kadının neye istinaden o şekilde bağırdığı ise bilinmiyor.