Otobüste sinir krizi geçiren bir kadın yolcu ''Benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız'' diye bağırdı - Son Dakika

Otobüste sinir krizi geçiren bir kadın yolcu ''Benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız'' diye bağırdı

Son Güncelleme: 04.09.2023 15:45

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde yolculuk esnasında sinir krizi geçiren bir kadının ''Benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız'' diye bağırdığı duyuluyor. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerde kadının neden o şekilde bağırdığı ise bilinmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolar arasına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer yolcu otobüsü... Yolculuk esnasında bir kadın, diğer yolculara aldırış etmeden "Benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız" diye bağırdı.

O esnada sinir krizi geçirdiği tahmin edilen kadının görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi. Kadının neye istinaden o şekilde bağırdığı ise bilinmiyor.

Sosyal Medya, 3. Sayfa, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Otobüste sinir krizi geçiren bir kadın yolcu ''Benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız'' diye bağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüste sinir krizi geçiren bir kadın yolcu ''Benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız'' diye bağırdı - Son Dakika
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